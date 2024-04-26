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    Хуркач снова выиграет у Дрейпера?

    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 15:00 мск.

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    Прогноз и ставки на Поляк Хуберт Хуркач сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге «Мастерса» в Мадриде
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 15:00 мск. Поляк Хуберт Хуркач сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге «Мастерса» в Мадриде: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Хуркач

    Хуберт в этом году мощно начал грунтовый сезон. Еще в начале апреля он взял титул в португальском Эшториле.

    Несмотря на состав участников, этот успех ни в коем случае нельзя недооценивать, учитывая специфику покрытия.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Хуркач дошел до третьего раунда. Прежде чем уступить Касперу Рууду, девятая ракетка мира выиграл у своего ближайшего соперника Джека Дрейпера и у Роберто Баутисты-Агута.

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    Лучшим результатом Хуркача в Мадриде пока что остается выход в четвертьфинал в сезоне-2022.

    Дрейпер

    Джек на прошлой неделе дошел до четвертьфинала в Мюнхене, где уступил будущему финалисту Тейлору Фрицу. Американец вырвал победу на решающем тай-брейке.

    Перед этим британский теннисист выиграл у Вита Копрживы и Рудольфа Моллекера — в обоих случаях ему понадобился третий сет.

    На харде Дрейперу все-таки полегче играть. Еще в январе он дошел до финала в Аделаиде, а в начале марта добрался до полуфинала в Акапулько.

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    Ранее в этом году Дрейпер не выиграл ни одного матча только на двух турнирах — в мексиканском Лос-Кабосе и в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.60, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: скорее всего, как и на Лазурном берегу, Хуби и Джек снова проведут матч, в котором им не хватит двух сетов. Ну или будет две очень напряженные партии — как минимум с одним тай-брейком.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Поляк Хуберт Хуркач сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге «Мастерса» в Мадриде с коэффициентом 1.92. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на теннис. Хуркач снова выиграет у Дрейпера?
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