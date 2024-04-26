Поляк Хуберт Хуркач сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 15:00 мск. Поляк Хуберт Хуркач сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге «Мастерса» в Мадриде: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хуркач

Хуберт в этом году мощно начал грунтовый сезон. Еще в начале апреля он взял титул в португальском Эшториле.

Несмотря на состав участников, этот успех ни в коем случае нельзя недооценивать, учитывая специфику покрытия.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Хуркач дошел до третьего раунда. Прежде чем уступить Касперу Рууду, девятая ракетка мира выиграл у своего ближайшего соперника Джека Дрейпера и у Роберто Баутисты-Агута.

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Лучшим результатом Хуркача в Мадриде пока что остается выход в четвертьфинал в сезоне-2022.

Дрейпер

Джек на прошлой неделе дошел до четвертьфинала в Мюнхене, где уступил будущему финалисту Тейлору Фрицу. Американец вырвал победу на решающем тай-брейке.

Перед этим британский теннисист выиграл у Вита Копрживы и Рудольфа Моллекера — в обоих случаях ему понадобился третий сет.

На харде Дрейперу все-таки полегче играть. Еще в январе он дошел до финала в Аделаиде, а в начале марта добрался до полуфинала в Акапулько.

Ранее в этом году Дрейпер не выиграл ни одного матча только на двух турнирах — в мексиканском Лос-Кабосе и в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.60, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: скорее всего, как и на Лазурном берегу, Хуби и Джек снова проведут матч, в котором им не хватит двух сетов. Ну или будет две очень напряженные партии — как минимум с одним тай-брейком.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.