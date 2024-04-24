Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Брайтоном». Приглашаем вас следить за ходом матча 29-го тура АПЛ вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Брайтон»

«Брайтон» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка в 32-х матчах. На счету «чаек» 11 побед, 11 ничьих и 10 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 52:50.

В предыдущем туре команда под руководством Роберто Де Дзерби не смогла справиться с «Бёрнли» в гостях (1:1). «Брайтон» пропустил в свои ворота на 75-й минуте, а спустя 4 минуты отыгрался только благодаря автоголу голкипера «бордовых» Мурича.

Эта ничья продлила безвыигрышную серию команды в чемпионате до четырех матчей. Ранее «Брайтон» сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0) и уступил «Арсеналу» (0:3) и «Ливерпулю» (1:2).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» сыграли 32 матча, в которых набрали 73 очка: 22 победы, 7 ничьих и 3 поражения.

В прошлую субботу подопечные Хосепа Гвардиолы минимально обыграли «Челси» в полуфинале Кубка Англии (1:0) и во второй раз подряд пробились в финал турнира. Единственный гол на 84-й минуте забил Бернарду Силва.

До этого «Манчестер Сити» вылетел из Лиги Чемпионов, проиграв серию пенальти мадридскому «Реалу» в ответном поединке 1/4 финала. В крайнем туре АПЛ «горожане» без проблем обыграли дома «Лутон» (5:1). Это третья подряд победа «Манчестер Сити» в АПЛ.

Личные встречи

«Манчестер Сити» со счетом 2:1 обыграл соперника в первом круге. Всего в 10-ти последних матчах на счету «горожан» 8 побед, «Брайтон» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.15.