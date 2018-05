Рамос пожелал Салаху скорейшего выздоровления

Защитник «Реала»пожелал полузащитнику «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху поскорее вернуться в строй. Напомним, египтянин получил травму плеча в финале Лиги чемпионов и досрочно покинул поле.

«Временами футбол приносит самое большое счастье для одних и горькое разочарование для других. Прежде всего, мы профессионалы. Скорейшего восстановления, Салах. Будущее ждёт тебя», — написал Рамос на своей странице в Twitter.

По последним данным, у Салаха – повреждение связок плечевого сустава. Его восстановление займет две недели. Как заявил министр спорта Египта Халед Абдель Азиз, нападающий сможет сыграть на чемпионате мира.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah