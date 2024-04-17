«Манчестер Сити»
Выступления в плей-офф: в 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» прошел «Копенгаген», дважды победив со счетом 3:1.
В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда сыграла вничью на выезде — 3:3. Поэтому для выхода в полуфинал ей нужно выигрывать дома.
Манчестер Сити — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Горожане» в прошлом туре английской Премьер-лиги на своем поле разгромили «Лутон Таун» (5:1), забив пять мячей и пропустив один.
Этот успех стал для манкунианцев третьей победой в четырех последних поединках. Единственная ничья по ходу этой серии пришлась как раз на игру с нынешним соперником.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в 27 последних поединках во всех турнирах «Манчестер Сити» не проиграл при 22 победах и пяти ничьих.
Такие результаты позволяют коллективу продолжать борьбу сразу за три трофея — Лигу чемпионов, Кубок Англии, где он вышел в полуфинал, и АПЛ, где занимает первое место.
Холанн и в этом сезоне — лучший бомбардир манкунианцев в Лиге чемпионов, забив шесть мячей.
«Реал»
Выступления в плей-офф: в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» прошел «РБ Лейпциг», обыграв его на выезде 1:0 и сыграв вничью 1:1 дома.
В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда сыграла вничью дома со счетом 3:3, поэтому для выхода в полуфинал ей теперь необходимо побеждать на выезде.
Последние матчи: в предыдущем туре испанской Ла Лиги мадридцы одержали победу. На чужом поле они с минимальным счетом обыграли «Мальорку» (1:0).
Этот успех стал для «Сливочных» четвертой победой в пяти последних поединках во всех турнирах. Единственная ничья по ходу этой серии пришлась как раз на игру с нынешним соперником.
Не сыграют: Алаба и Куртуа — травмированы. Дисквалифицирован — Чуамени.
Состояние команды: в 15 последних поединках во всех турнирах «Реал» не проиграл при 10 победах и пяти ничьих.
Такие результаты позволяют коллективу не только продолжать выступления в Лиге чемпионов, но и уверенно лидировать в Примере с отрывом в восемь очков от второй «Барселоны».
Беллингем и Родриго — самые результативные игроки мадридцев в Лиге чемпионов, забив по четыре мяча.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Манчестер Сити» было забито больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Манчестер Сити» было забито больше 3,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Реал» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.20, победа «Реала» — в 4.80.
ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сченарием, чем ТБ 2,5 — 2.30 и 1.60.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали обе команды. При этом в этих играх было забито больше 2,5 голов.
В двух из четырех последних матчей гостей сыграли оба данных расклада, так что такой расклад для них точно не редкость.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в четырех последних матчах «Манчестер Сити» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40.