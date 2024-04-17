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    «Манчестер Сити» снова пройдет «Реал»?

    «Манчестер Сити» — «Реал». Ставка (к. 1.95) и прогноз на Лигу чемпионов 17 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Реал»
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    «Манчестер Сити» — фаворит матча
    «Манчестер Сити» на своем поле сыграет против «Реала» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 17 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Манчестер Сити» — «Реал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 17 Апреля 2024 года
    Манчестер Сити
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    •  Манчестер Сити 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Манчестер Сити»

    Выступления в плей-офф: в 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» прошел «Копенгаген», дважды победив со счетом 3:1.

    В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда сыграла вничью на выезде — 3:3. Поэтому для выхода в полуфинал ей нужно выигрывать дома.

    Манчестер Сити — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Горожане» в прошлом туре английской Премьер-лиги на своем поле разгромили «Лутон Таун» (5:1), забив пять мячей и пропустив один.

    Этот успех стал для манкунианцев третьей победой в четырех последних поединках. Единственная ничья по ходу этой серии пришлась как раз на игру с нынешним соперником.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в 27 последних поединках во всех турнирах «Манчестер Сити» не проиграл при 22 победах и пяти ничьих.

    Такие результаты позволяют коллективу продолжать борьбу сразу за три трофея — Лигу чемпионов, Кубок Англии, где он вышел в полуфинал, и АПЛ, где занимает первое место.

    Холанн и в этом сезоне — лучший бомбардир манкунианцев в Лиге чемпионов, забив шесть мячей.

    «Реал»

    Выступления в плей-офф: в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» прошел «РБ Лейпциг», обыграв его на выезде 1:0 и сыграв вничью 1:1 дома.

    В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда сыграла вничью дома со счетом 3:3, поэтому для выхода в полуфинал ей теперь необходимо побеждать на выезде.

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  • 12/04/2024

    • Последние матчи: в предыдущем туре испанской Ла Лиги мадридцы одержали победу. На чужом поле они с минимальным счетом обыграли «Мальорку» (1:0).

    Этот успех стал для «Сливочных» четвертой победой в пяти последних поединках во всех турнирах. Единственная ничья по ходу этой серии пришлась как раз на игру с нынешним соперником.

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    • Не сыграют: Алаба и Куртуа — травмированы. Дисквалифицирован — Чуамени.

    Состояние команды: в 15 последних поединках во всех турнирах «Реал» не проиграл при 10 победах и пяти ничьих.

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    Такие результаты позволяют коллективу не только продолжать выступления в Лиге чемпионов, но и уверенно лидировать в Примере с отрывом в восемь очков от второй «Барселоны».

    Беллингем и Родриго — самые результативные игроки мадридцев в Лиге чемпионов, забив по четыре мяча.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Манчестер Сити» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Манчестер Сити» было забито больше 3,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Реал» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.20, победа «Реала» — в 4.80.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сченарием, чем ТБ 2,5 — 2.30 и 1.60.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали обе команды. При этом в этих играх было забито больше 2,5 голов.

    В двух из четырех последних матчей гостей сыграли оба данных расклада, так что такой расклад для них точно не редкость.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в четырех последних матчах «Манчестер Сити» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40.

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    Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 17.04.2024. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» снова пройдет «Реал»?
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