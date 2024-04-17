17 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: Команда Гвардиолы намерена повторить прошлогодний успех. На текущий момент она находится на 1 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Манчестер Сити» уже на 2 очка опережает главных конкурентов в чемпионате. Команда воспользовалась осечками «Арсенала» и «Ливерпуля».

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Последние матчи: в минувшем туре чемпионата добыла три очка. «Манчестер Сити» уверенно расправился с «Лутоном» (5:1).

Причем в последних матчах атака команды блистает. Меньше 3 мячей «Манчестер Сити» не забивает!

Более того, в АПЛ подопечные Гвардиолы настреляли 76 мячей в 32 матчах. Правда, пропускает «Манчестер Сити» в среднем гол за матч.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Состояние команды: Эрлинг Холанн и компания намерены снова выиграть Лигу чемпионов. Да и ничья в Мадриде (3:3) дает англичанам некоторое преимущество.

Наверняка скажут свое веское слово лидеры команды. Холанн настрелял 20 мячей в чемпионате, прибавив к ним 6 в Лиге чемпионов.

Матчи с «галактикос» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков были выиграны 2 при одном поражении.

Нет сомнений, что англичане будут активно атаковать. «Манчестер Сити» способен преуспеть в плане реализации, да и обретенное лидерство в чемпионате прибавит команде мотивации.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Команда Карло Анчелотти привычно сражается на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 1 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Реал» Мадрид ставит максимальные цели и в Лиге чемпионов. Да и в атаке мадридцы традиционно сильны.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась очередными тремя очками. «Сливочные» минимально одолели «Мальорку».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Продуктивный сезон выдает Джуд Беллингем. Англичанин забил уже 16 мячей в Примере и 4 в Лиге чемпионов.

Не сыграют: Тибо Куртуа, Давид Алаба — травмированы. Орельен Тчуамени — дисквалифицирован.

Состояние команды: подопечные Анчелотти не сумели победить в родных стенах. Между тем, мадридцы явно не собираются лишь отсиживаться в тылах в Англии.

В кадровом плане у «галактикос» не все так позитивно. И если к отсутствию Куртуа и Алабы все успели привыкнуть, то без Тчуамени в центре поля придется непросто.

Впрочем, в составе мадридцев есть кому созидать и забивать. Подбор игроков у Анчелотти на все позиции более чем качественный.

И уж совсем очевидно, что «Реал» Мадрид не будет действовать вторым номером. «Сливочные» намерены действовать в привычном для себя атакующем ритме.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» не проигрывает еще с декабря

Мадридцы не проигрывают с августа 2023 года

Первый поединок завершился боевым паритетом (3:3)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 4.42, а победа оппонента — в скромные 4.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.65 и 2.44.

Прогноз: Обе команды имеют в своих составах блестящих атакующих исполнителей.

И те, и другие прекрасно атакуют, и явно постараются преуспеть в плане реализации еще до перерыва.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Манчестер Сити» выиграет со счетом 3:1.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» со счетом 3:1 за 12.00.