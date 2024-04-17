«Манчестер Сити»
Турнирное положение: Команда Гвардиолы намерена повторить прошлогодний успех. На текущий момент она находится на 1 месте турнирной таблицы АПЛ.
Причем «Манчестер Сити» уже на 2 очка опережает главных конкурентов в чемпионате. Команда воспользовалась осечками «Арсенала» и «Ливерпуля».
Манчестер Сити — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата добыла три очка. «Манчестер Сити» уверенно расправился с «Лутоном» (5:1).
Причем в последних матчах атака команды блистает. Меньше 3 мячей «Манчестер Сити» не забивает!
Более того, в АПЛ подопечные Гвардиолы настреляли 76 мячей в 32 матчах. Правда, пропускает «Манчестер Сити» в среднем гол за матч.
Не сыграют: Травмированных нет.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Состояние команды: Эрлинг Холанн и компания намерены снова выиграть Лигу чемпионов. Да и ничья в Мадриде (3:3) дает англичанам некоторое преимущество.
Наверняка скажут свое веское слово лидеры команды. Холанн настрелял 20 мячей в чемпионате, прибавив к ним 6 в Лиге чемпионов.
Матчи с «галактикос» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков были выиграны 2 при одном поражении.
Нет сомнений, что англичане будут активно атаковать. «Манчестер Сити» способен преуспеть в плане реализации, да и обретенное лидерство в чемпионате прибавит команде мотивации.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: Команда Карло Анчелотти привычно сражается на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 1 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Реал» Мадрид ставит максимальные цели и в Лиге чемпионов. Да и в атаке мадридцы традиционно сильны.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась очередными тремя очками. «Сливочные» минимально одолели «Мальорку».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Продуктивный сезон выдает Джуд Беллингем. Англичанин забил уже 16 мячей в Примере и 4 в Лиге чемпионов.
Не сыграют: Тибо Куртуа, Давид Алаба — травмированы. Орельен Тчуамени — дисквалифицирован.
Состояние команды: подопечные Анчелотти не сумели победить в родных стенах. Между тем, мадридцы явно не собираются лишь отсиживаться в тылах в Англии.
В кадровом плане у «галактикос» не все так позитивно. И если к отсутствию Куртуа и Алабы все успели привыкнуть, то без Тчуамени в центре поля придется непросто.
Впрочем, в составе мадридцев есть кому созидать и забивать. Подбор игроков у Анчелотти на все позиции более чем качественный.
И уж совсем очевидно, что «Реал» Мадрид не будет действовать вторым номером. «Сливочные» намерены действовать в привычном для себя атакующем ритме.
Статистика для ставок
- «Манчестер Сити» не проигрывает еще с декабря
- Мадридцы не проигрывают с августа 2023 года
- Первый поединок завершился боевым паритетом (3:3)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 4.42, а победа оппонента — в скромные 4.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.65 и 2.44.
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Прогноз: Обе команды имеют в своих составах блестящих атакующих исполнителей.
И те, и другие прекрасно атакуют, и явно постараются преуспеть в плане реализации еще до перерыва.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Манчестер Сити» выиграет со счетом 3:1.
Ставка: Победа «Манчестер Сити» со счетом 3:1 за 12.00.