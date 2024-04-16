ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоКак «Байер» выиграл Бундеслигу: магия Алонсо, объединение команды и умные трансферы Гильермо АбаскальЛучше поздно, чем никогда. Абаскаль уходит, оставляя «Спартак» в психологической яме Фрагмент матча «Урал» — «Динамо»Без шансов на чемпионство для «Динамо». Команда Лички на последних секундах проиграла «Уралу»
  • 20:20
    • «Байер» разгромил «Вердер» и стал чемпионом Германии
  • 23:42
    • «Интер» потерял очки в матче с «Кальяри»
    Все новости спорта

    ЦСКА испытает проблемы с «Балтикой»?

    ЦСКА — «Балтика». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Кубок России, 16 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Балтику Прогнозы на ЦСКА Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Балтика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Балтика»
    Во вторник, 16 апреля, в ответном матче 1/2 финала Кубка России ЦСКА на своем поле примет «Балтику». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. ЦСКА — «Балтика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 16 Апреля 2024 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Балтика Балтика
  • Калининград
    •

    ЦСКА

    Путь к полуфиналу: Команда напрямую попала в четвертьфинал Кубка России, заняв 1-е место в группе А с 11-ю очками в активе. ЦСКА уверенно прошелся по своим соперникам — «Факелу», «Сочи» и «Оренбургу».

    В 1/4 финала армейцы одолели «Ростов» с общим счетом 3:1 по сумме 2-х встреч (1:1 и 2:0). В ответном матче команда Валерия Карпина до последнего боролась, но голы Тамерлана Мусаева и Ильи Агапова не оставили шансов сопернику.

    ЦСКА — Балтика: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.584.006.50Бонус$9500
    •

    Последние матчи: После зимней паузы ЦСКА выглядит довольно мощно. В прошедшем туре РПЛ команда сыграла вничью с «Локомотивом» (3:3), а встречей ранее разгромил «Факел» (4:1).

    Все прогнозы на футбол

    У ЦСКА продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 7 матчей. За этот период армейцы победили 4 раза и трижды сыграли вничью.

    Состояние команды: ЦСКА выглядит очень мощно в последнее время. К тому же, нападающий команды Федор Чалов сейчас в хорошей форме, что может помочь армейцам в матче с «Балтикой».

    К тому же, ЦСКА уже обыгрывал команду Сергея Игнашевича в 1-м матче полуфинала Кубка России (1:0). В том матче армейцы забили единственный гол на 39-й минуте.

    «Балтика»

    Путь к полуфиналу: То, что команда дошла до полуфинала Кубка России — неожиданность для всех. «Балтика» на протяжении всего турнира выступала более менее ровно, а сейчас может добраться и до финала.

    На групповом этапе команда Сергея Игнашевича заняла 2-е место с 12-ю очками в активе, уступив лидерство «Зениту». В 1/4 финала «Балтика» прошла «Локомотив», победив по сумме 2-х встреч со счетом 4:3.

  • Капризный карапуз
  • В Саудовской Аравии 40-летний Криштиану Роналду дико регрессировал
  • 13/04/2024

    • Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ калининградская команда не оставила и следа от «Ахмата», обыграв соперника со счетом 7:1, забив еще 5 голов в 1-м тайме.

    За последние 5 матчей во всех турнирах «Балтика» трижды победила и дважды проиграла. За этот период команда забила 10 голов при 5-и пропущенных.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: «Балтика» продолжает вести отчаянную борьбу за выживание в Премьер-лиге, но еще и имеет шансы побороться за Кубок России, получится ли? Большой вопрос...

    «Балтика» не смогла забить ЦСКА в 1-м матче полуфинала на своем поле. Есть уверенность, что подопечные Игнашевича бросят все силы для того, чтобы попытаться совершить невообразимое — выйти в финал турнира.

    Статистика для ставок

    • В очных противостояниях ЦСКА стабильно обыгрывает «Балтика» (5 побед из 5-и)

    • За всю историю очных встреч команды никогда не пробивали тотал 2.5 больше

    • ЦСКА не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 1.55, победа «Балтики» — 6.20, ничья — 4.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: «Балтика» забьет как минимум 1 гол.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Балтики» 0.5 больше за 1.80.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что матч закончится со счетом 1:1.

    Ставка: Точный счет — 1:1 за 7.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.62
  • Прогноз на матч Моро-Каньяс — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Алдиер — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Талант — Алга
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Подороска — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Котов — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Алькоркон — Вильярреал-2
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.79
  • Прогноз на матч Гренобль — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Балтика» с коэффициентом 7.50. Дата матча: 16.04.2024. Прогнозы на футбол. ЦСКА испытает проблемы с «Балтикой»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры