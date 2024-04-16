Во вторник, 16 апреля, в ответном матче 1/2 финала Кубка России ЦСКА на своем поле примет «Балтику». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. ЦСКА — «Балтика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

ЦСКА

Путь к полуфиналу: Команда напрямую попала в четвертьфинал Кубка России, заняв 1-е место в группе А с 11-ю очками в активе. ЦСКА уверенно прошелся по своим соперникам — «Факелу», «Сочи» и «Оренбургу».

В 1/4 финала армейцы одолели «Ростов» с общим счетом 3:1 по сумме 2-х встреч (1:1 и 2:0). В ответном матче команда Валерия Карпина до последнего боролась, но голы Тамерлана Мусаева и Ильи Агапова не оставили шансов сопернику.

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Последние матчи: После зимней паузы ЦСКА выглядит довольно мощно. В прошедшем туре РПЛ команда сыграла вничью с «Локомотивом» (3:3), а встречей ранее разгромил «Факел» (4:1).

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У ЦСКА продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 7 матчей. За этот период армейцы победили 4 раза и трижды сыграли вничью.

Состояние команды: ЦСКА выглядит очень мощно в последнее время. К тому же, нападающий команды Федор Чалов сейчас в хорошей форме, что может помочь армейцам в матче с «Балтикой».

К тому же, ЦСКА уже обыгрывал команду Сергея Игнашевича в 1-м матче полуфинала Кубка России (1:0). В том матче армейцы забили единственный гол на 39-й минуте.

«Балтика»

Путь к полуфиналу: То, что команда дошла до полуфинала Кубка России — неожиданность для всех. «Балтика» на протяжении всего турнира выступала более менее ровно, а сейчас может добраться и до финала.

На групповом этапе команда Сергея Игнашевича заняла 2-е место с 12-ю очками в активе, уступив лидерство «Зениту». В 1/4 финала «Балтика» прошла «Локомотив», победив по сумме 2-х встреч со счетом 4:3.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ калининградская команда не оставила и следа от «Ахмата», обыграв соперника со счетом 7:1, забив еще 5 голов в 1-м тайме.

За последние 5 матчей во всех турнирах «Балтика» трижды победила и дважды проиграла. За этот период команда забила 10 голов при 5-и пропущенных.

Состояние команды: «Балтика» продолжает вести отчаянную борьбу за выживание в Премьер-лиге, но еще и имеет шансы побороться за Кубок России, получится ли? Большой вопрос...

«Балтика» не смогла забить ЦСКА в 1-м матче полуфинала на своем поле. Есть уверенность, что подопечные Игнашевича бросят все силы для того, чтобы попытаться совершить невообразимое — выйти в финал турнира.

Статистика для ставок

В очных противостояниях ЦСКА стабильно обыгрывает «Балтика» (5 побед из 5-и)

За всю историю очных встреч команды никогда не пробивали тотал 2.5 больше

ЦСКА не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 1.55, победа «Балтики» — 6.20, ничья — 4.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

Прогноз: «Балтика» забьет как минимум 1 гол.

Ставка: Индивидуальный тотал «Балтики» 0.5 больше за 1.80.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что матч закончится со счетом 1:1.

Ставка: Точный счет — 1:1 за 7.50.