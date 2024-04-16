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    «ПСЖ» выстоит в Испании, «Атлетико» пробьется в полуфинал Лиги чемпионов

    Экспресс дня 16 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Диего Симеоне
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов и Кубке России. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Барселона» — «ПСЖ»

    Футбол. Лига чемпионов

    Первая встреча в Париже оказалась очень драматичной. По ходу матча выигрывали то гости, то хозяева, но в итоге фортуна улыбнулась «Барселоне». Во французской столице команда Хави победила со счетом 3:2.

    У «Барселоны» отличная шестиматчевая выигрышная серия. После заявления Хави о том, что летом он уйдет, команда прибавила и больше ни разу не проигрывала. Фанаты сине-гранатовых рассчитывают на выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «ПСЖ» без одной минуты чемпион Франции-2023/24. Но в Лиге чемпионов у команды снова проблемы. Домашний матч был проигран «Барселоне». Теперь судьба полуфинальной путевки решится на «Камп Ноу».

    В последних 10 выездных матчах у «ПСЖ» 8 побед и две ничьи. Команда ни разу не проиграла. Фанаты парижан рассчитывают на успех, но букмекеры видят фаворитом «Барселону».

    Ставка: «ПСЖ» не проиграет за 1.66.

    «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Боруссия» не смогла добиться положительного результата в первой встрече. В Мадриде «шмели» уступили 1:2. Но гол Себастьена Алле повышает шансы дортмундской команды на проход в полуфинал.

    Пока апрель складывается для «Боруссии» неудачно. Помимо поражения от «Атлетико», клуб также уступил «Штутгарту» (0:1) в Бундеслиге. Но 13 апреля «шмели» наконец-то победили во встрече с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

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  • 12/04/2024

    • У «Атлетико» трехматчевая выигрышная серия. Команда находится в хорошей форме. Высока вероятность, что в следующем сезоне подопечные Диего Симеоне также сыграют в Лиге чемпионов.

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    После 31 тура Ла Лиги в активе «Атлетико» 61 очко. «Матрасники» идут на 4-м месте в таблице. Скорее всего, клуб закончит сезон в топ-4.

    Ставка: Проход «Атлетико» за 1.42.

    ЦСКА — «Балтика»

    Футбол. Кубок России

    ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. Удастся ли армейцам завоевать трофей и в текущем сезоне? У команды хорошие шансы на выход в финал Пути РПЛ.

    Первую встречу в Калиниграде ЦСКА выиграл со счетом 1:0. Единственный гол забил Виктор Давила. Футболист поразил ворота соперника на 39-й минуте матча.

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    «Балтика» сейчас озабочена борьбой за выживание. Не исключено, что клуб не против пожерствовать Кубком ради сохранения прописки в РПЛ. Тем более, в случае неудачи в игре с ЦСКА команда Сергея Игнашевича не вылетит, а продолжит борьбу в Пути регионов.

    Ранее «Балтика» порадовала фанатов в выездном матче с «Ахматом». Мало кто ожидал, что калининградский клуб не просто разгромит грозненский клуб, а сделает это со счетом 7:1.

    Конечно, эффектная победа добавила «Балтике» положительных эмоций. Но будет ли Игнашевич играть с ЦСКА основным составом, если борьба за выживание в самом разгаре?

    Ставка: Обе команды не забьют за 1.64.

    Общий коэффициент — 3.86.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 16 апреля с коэффициентом 3.86. Дата матча: 16.04.2024. Экспресс. «ПСЖ» выстоит в Испании, «Атлетико» пробьется в полуфинал Лиги чемпионов
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