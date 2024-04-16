РПЛ будет вручать «Приз имени Василия Уткина»

Василий Уткин Фото: globallookpress.com
Главная церемония российской футбольной индустрии Герои РПЛ состоится 26 мая в Центре Кино «Мосфильма». На ней будут подведены итоги сезона-2023/2024.
В этом году список номинаций пополнили «Открытие сезона», «Лучший молодой игрок сезона» и «Лучший YouTube-канал».
Номинация «Комментатор сезона» теперь будет называться «Приз имени Василия Уткина».
Номинации разделены на три категории — «Спорт», «Маркетинг» и «Специальные номинации (по решению РПЛ).
Итоговый список номинаций можно узнать по ссылке.