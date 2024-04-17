ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Бавария»ЛЧ. Вторая серия классики от «Ман Сити» и «Реала», «Атлетико» против «Желтой стены» и непобедимая «Бавария» Джамал МусиалаТрансферный дайджест. 9-15 апреля Стефанос ЦиципасЦиципас — новый король Монте-Карло, Медведев — главный скандалист, а Рублев — неудачник
  • 23:59
    • «Челси» уничтожил на своем поле «Эвертон»
    Все новости спорта

    «Динамо» пора возвращаться на победный путь

    «Оренбург» — «Динамо» Москва. Ставка (к. 2.28) и прогноз на Кубок России 17 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Оренбург Прогнозы на Динамо Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Динамо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Смолов
    17 апреля в Пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Оренбург» и «Динамо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск. «Оренбург» — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 17 Апреля 2024 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 17:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •

    «Оренбург»

    Турнирное положение: на пути к этому матчу «Оренбург» прошел «Ахмат» (1:0). В чемпионате России команда располагается на 13-м месте с 26 очками и на три балла оторвалась от зоны стыковых матчей.

    Последние матчи: в предыдущем раунде Кубка России Путь регионов подопечные Давиде Деограсия победили грозненский «Ахмат» со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на исходе встречи защитником гостей Милошем Сатарой.

    Оренбург — Динамо: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.853.752.35Бонус$9500
    •

    В РПЛ «Оренбург» на своем поле уверенно разобрался с «Пари НН» (3:1). Голы забивали Владимир Обухов, Арсен Адамов и Джимми Марин.

  • «Лично мне с Ивичем скучно не было!». Спартак Гогниев — о «Химках», журналистах, уверенности в себе и планах поиграть против Симеоне
  • Эксклюзивное интервью с чемпионом России в составе ЦСКА и тренером, ставшим открытием Первой лиги с «Аланией»
  • 12/04/2024

    • Не сыграют: под вопросом участие Обухова и Адамова, которые получили повреждения в последнем туре РПЛ.

    Состояние команды: после зимней паузы «Оренбург» смотрится очень солидно. Давиде Деограсия не терял время в межсезонье, а очень неплохо поработал и теперь команда постепенно отдаляется от зоны вылета. В Кубке тоже у нее неплохие шансы пробиться дальше.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: в чемпионате России «бело-голубые» уже значительно отстали от лидеров «Зенита» и «Краснодара», занимая третье место с 38 очками. Отставание от второй строчки составляет уже пять баллов.

    Все прогнозы на РПЛ

    Последние матчи: в Кубке России «Динамо» в предыдущем раунде Пути регионов прошло «СКА-Хабаровск», победив его со счетом 2:1. Голы забивали Вячеслав Грулев и Фабиан Бальбуэна.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В РПЛ команда Марцела Лички уступила в последнем туре в гостях «Уралу» со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное время.

    Не сыграют: травмирован только молодой защитник Бессмертный.

    Состояние команды: главной проблемой «Динамо» фактически на протяжении всего сезона является игра в обороне. Защитники действуют сами по себе и мало организованы, плюс пошли грубые ошибки со стороны вратаря Лещука, который сейчас является первым номером команды.

    Статистика для ставок

    • В первом круге РПЛ «Динамо» уверенно дома обыграла «Оренбург»

    • В прошлом сезоне «Оренбург» на своем поле разгромил «бело-голубых» 3:0, а в гостях сыграл вничью 3:3. В тот сезон командой руководил Марцел Личка

    • У «Оренбурга» в активе 30 пропущенных мячей, а у «Динамо» (31). Они входят в число команд со слабейшей обороной в РПЛ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Оренбурга» дают 3,40, а на «Динамо» — 2,28. Ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 можно взять за 2,18, а тотал больше 2,5 идет за 1,73.

    Прогноз: все-таки главная цель для «Оренбурга» это сохранить место в РПЛ, тогда как для «Динамо» важно претендовать на победу в обоих турнирах. Скамейка у «бело-голубых» довольно глубокая, наверняка, Личка перетряхнет состав, а некоторых игроков усадит в запас после серии неудачных матчей. Это позволит встряхнуть команду.

    Ставка: победа «Динамо» за 2,28.

    Прогноз: более рисковым вариантом может стать уверенная победа гостей. Личка отлично знает специфику местного синтетического поля, а большинство нынешних игроков «Оренбурга» подбирал именно он со спортивным директором Дмитрием Андреевым.

    Ставка: победа «Динамо» с форой -1 за 3,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Алай Ош
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Дордой — Мурас Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Накашима — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гахов — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коболли — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аль-Айн — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Аль-Ахед — Аль-Нахда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  8.10
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.20
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.86
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.28. Дата матча: 17.04.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» пора возвращаться на победный путь
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры