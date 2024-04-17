«Оренбург»
Турнирное положение: на пути к этому матчу «Оренбург» прошел «Ахмат» (1:0). В чемпионате России команда располагается на 13-м месте с 26 очками и на три балла оторвалась от зоны стыковых матчей.
Последние матчи: в предыдущем раунде Кубка России Путь регионов подопечные Давиде Деограсия победили грозненский «Ахмат» со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на исходе встречи защитником гостей Милошем Сатарой.
Оренбург — Динамо: коэффициенты букмекеров
В РПЛ «Оренбург» на своем поле уверенно разобрался с «Пари НН» (3:1). Голы забивали Владимир Обухов, Арсен Адамов и Джимми Марин.
Не сыграют: под вопросом участие Обухова и Адамова, которые получили повреждения в последнем туре РПЛ.
Состояние команды: после зимней паузы «Оренбург» смотрится очень солидно. Давиде Деограсия не терял время в межсезонье, а очень неплохо поработал и теперь команда постепенно отдаляется от зоны вылета. В Кубке тоже у нее неплохие шансы пробиться дальше.
«Динамо» Москва
Турнирное положение: в чемпионате России «бело-голубые» уже значительно отстали от лидеров «Зенита» и «Краснодара», занимая третье место с 38 очками. Отставание от второй строчки составляет уже пять баллов.
Последние матчи: в Кубке России «Динамо» в предыдущем раунде Пути регионов прошло «СКА-Хабаровск», победив его со счетом 2:1. Голы забивали Вячеслав Грулев и Фабиан Бальбуэна.
В РПЛ команда Марцела Лички уступила в последнем туре в гостях «Уралу» со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное время.
Не сыграют: травмирован только молодой защитник Бессмертный.
Состояние команды: главной проблемой «Динамо» фактически на протяжении всего сезона является игра в обороне. Защитники действуют сами по себе и мало организованы, плюс пошли грубые ошибки со стороны вратаря Лещука, который сейчас является первым номером команды.
Статистика для ставок
- В первом круге РПЛ «Динамо» уверенно дома обыграла «Оренбург»
- В прошлом сезоне «Оренбург» на своем поле разгромил «бело-голубых» 3:0, а в гостях сыграл вничью 3:3. В тот сезон командой руководил Марцел Личка
- У «Оренбурга» в активе 30 пропущенных мячей, а у «Динамо» (31). Они входят в число команд со слабейшей обороной в РПЛ
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Оренбурга» дают 3,40, а на «Динамо» — 2,28. Ничью букмекеры оценивают в 3,30.
Тотал меньше 2,5 можно взять за 2,18, а тотал больше 2,5 идет за 1,73.
- 2.18Барселона — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.93Боруссия Д — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 7.50ЦСКА — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: все-таки главная цель для «Оренбурга» это сохранить место в РПЛ, тогда как для «Динамо» важно претендовать на победу в обоих турнирах. Скамейка у «бело-голубых» довольно глубокая, наверняка, Личка перетряхнет состав, а некоторых игроков усадит в запас после серии неудачных матчей. Это позволит встряхнуть команду.
Ставка: победа «Динамо» за 2,28.
Прогноз: более рисковым вариантом может стать уверенная победа гостей. Личка отлично знает специфику местного синтетического поля, а большинство нынешних игроков «Оренбурга» подбирал именно он со спортивным директором Дмитрием Андреевым.
Ставка: победа «Динамо» с форой -1 за 3,30.