17 апреля в полуфинале Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. «Зенит» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: на пути к полуфиналу «Зенит» прошел московское «Динамо», победив его по сумме двух матчей (0:1, 2:0). В таблице РПЛ команда уверенно лидирует с 47 очками и имеет отличные шансы на сохранение чемпионского титула.

Последние матчи: это будет второй матч на стадии полуфинала Кубка России. В первой игре команда Сергея Семака победила «Спартак» со счетом 2:1.

Зенит — Спартак: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.704.204.80Бонус$9500

Стартовые 45 минут питерцы проиграли, но после того, как на поле вышли основные игроки, «Зенит» забил довольно легко два мяча. Героем встречи стал 18-летний Педро, оформивший дубль.

В чемпионате России «Зенит» выиграл в гостях ключевой матч в гостях у «Краснодара» и оторвался от него уже на четыре очка.

Все прогнозы на РПЛ

Не сыграют: травмирован только Марио Фернандес.

Состояние команды: «Зенит» в отличном настроении подходит к этой игре. В первой встрече был создан необходимый задел, а в чемпионате России команда оторвалась уже на четыре очка от «Краснодара».

«Спартак»

Турнирное положение: в предыдущем раунде «Спартак» обыграл по сумме двух матчей «Оренбург» (0:1, 3:1). В чемпионате России команда идет лишь на седьмом месте с 35 очками.

Последние матчи: в первом матче против «Зенита» красно-белые уступили со счетом 1:2. Начало встречи осталось за «Спартаком», на 12-й минуте счет открыл Манфред Угальде, но после перерыва вышли основные силы «Зенита», которые и сделали результат.

В РПЛ «красно-белые» уступили в гостях «Сочи» (0:1), пропустив в конце встречи.

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: в отставку был отправлен Гильермо Абаскаль, как это подействует на команду пока неизвестно, но хуже на первых порах точно не будет. Обычно смена главного тренера дает импульс футболистам.

Статистика для ставок

В первом матче Кубка России «Зенит» победил со счетом 2:1

В этом сезоне в РПЛ питерцы в гостях выиграли 3:1, а на своем поле завершили встречу вничью 0:0

«Зенит» победил в трех матчах подряд, «Спартак» взял только 3 очка из 9 возможных

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,57, а на «Спартак» — 6,20. Ничья же оценивается букмекерами в 4,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,12, а тотал больше 2,5 за 1,77.

Прогноз: «Спартак» после отставки Абаскаля точно преобразится, наверняка будут изменения в составе и амнистия Джикия. «Красно-белым» надо отыгрываться, команда будет атаковать, а «Зенит» традиционно силен на своем поле и будет играть с позиции силы. Голы тут должны последовать с обеих сторон.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,77.

Прогноз: в качестве рискового варианта можно рассмотреть ничейный исход, «Зенит» он вполне устроит.

Ставка: ничья за 4,40.