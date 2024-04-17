«Зенит»
Турнирное положение: на пути к полуфиналу «Зенит» прошел московское «Динамо», победив его по сумме двух матчей (0:1, 2:0). В таблице РПЛ команда уверенно лидирует с 47 очками и имеет отличные шансы на сохранение чемпионского титула.
Последние матчи: это будет второй матч на стадии полуфинала Кубка России. В первой игре команда Сергея Семака победила «Спартак» со счетом 2:1.
Зенит — Спартак: коэффициенты букмекеров
Стартовые 45 минут питерцы проиграли, но после того, как на поле вышли основные игроки, «Зенит» забил довольно легко два мяча. Героем встречи стал 18-летний Педро, оформивший дубль.
В чемпионате России «Зенит» выиграл в гостях ключевой матч в гостях у «Краснодара» и оторвался от него уже на четыре очка.
Не сыграют: травмирован только Марио Фернандес.
Состояние команды: «Зенит» в отличном настроении подходит к этой игре. В первой встрече был создан необходимый задел, а в чемпионате России команда оторвалась уже на четыре очка от «Краснодара».
«Спартак»
Турнирное положение: в предыдущем раунде «Спартак» обыграл по сумме двух матчей «Оренбург» (0:1, 3:1). В чемпионате России команда идет лишь на седьмом месте с 35 очками.
Последние матчи: в первом матче против «Зенита» красно-белые уступили со счетом 1:2. Начало встречи осталось за «Спартаком», на 12-й минуте счет открыл Манфред Угальде, но после перерыва вышли основные силы «Зенита», которые и сделали результат.
В РПЛ «красно-белые» уступили в гостях «Сочи» (0:1), пропустив в конце встречи.
Не сыграют: потерь нет.
Состояние команды: в отставку был отправлен Гильермо Абаскаль, как это подействует на команду пока неизвестно, но хуже на первых порах точно не будет. Обычно смена главного тренера дает импульс футболистам.
Статистика для ставок
- В первом матче Кубка России «Зенит» победил со счетом 2:1
- В этом сезоне в РПЛ питерцы в гостях выиграли 3:1, а на своем поле завершили встречу вничью 0:0
- «Зенит» победил в трех матчах подряд, «Спартак» взял только 3 очка из 9 возможных
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,57, а на «Спартак» — 6,20. Ничья же оценивается букмекерами в 4,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,12, а тотал больше 2,5 за 1,77.
- 2.18Барселона — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.93Боруссия Д — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 7.50ЦСКА — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Спартак» после отставки Абаскаля точно преобразится, наверняка будут изменения в составе и амнистия Джикия. «Красно-белым» надо отыгрываться, команда будет атаковать, а «Зенит» традиционно силен на своем поле и будет играть с позиции силы. Голы тут должны последовать с обеих сторон.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1,77.
Прогноз: в качестве рискового варианта можно рассмотреть ничейный исход, «Зенит» он вполне устроит.
Ставка: ничья за 4,40.