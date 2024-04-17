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    «Зенит» подтвердит свои амбиции

    «Зенит» — «Спартак». Ставка (к. 1.77) и прогноз на Кубок России 17 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Спартак»
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    Иван Сергеев
    17 апреля в полуфинале Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. «Зенит» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 17 Апреля 2024 года
    Зенит
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    «Зенит»

    Турнирное положение: на пути к полуфиналу «Зенит» прошел московское «Динамо», победив его по сумме двух матчей (0:1, 2:0). В таблице РПЛ команда уверенно лидирует с 47 очками и имеет отличные шансы на сохранение чемпионского титула.

    Последние матчи: это будет второй матч на стадии полуфинала Кубка России. В первой игре команда Сергея Семака победила «Спартак» со счетом 2:1.

    Зенит — Спартак: коэффициенты букмекеров

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    Стартовые 45 минут питерцы проиграли, но после того, как на поле вышли основные игроки, «Зенит» забил довольно легко два мяча. Героем встречи стал 18-летний Педро, оформивший дубль.

    В чемпионате России «Зенит» выиграл в гостях ключевой матч в гостях у «Краснодара» и оторвался от него уже на четыре очка.

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    Не сыграют: травмирован только Марио Фернандес.

    Состояние команды: «Зенит» в отличном настроении подходит к этой игре. В первой встрече был создан необходимый задел, а в чемпионате России команда оторвалась уже на четыре очка от «Краснодара».

    «Спартак»

    Турнирное положение: в предыдущем раунде «Спартак» обыграл по сумме двух матчей «Оренбург» (0:1, 3:1). В чемпионате России команда идет лишь на седьмом месте с 35 очками.

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    • Последние матчи: в первом матче против «Зенита» красно-белые уступили со счетом 1:2. Начало встречи осталось за «Спартаком», на 12-й минуте счет открыл Манфред Угальде, но после перерыва вышли основные силы «Зенита», которые и сделали результат.

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    • В РПЛ «красно-белые» уступили в гостях «Сочи» (0:1), пропустив в конце встречи.

    Не сыграют: потерь нет.

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    Состояние команды: в отставку был отправлен Гильермо Абаскаль, как это подействует на команду пока неизвестно, но хуже на первых порах точно не будет. Обычно смена главного тренера дает импульс футболистам.

    Статистика для ставок

    • В первом матче Кубка России «Зенит» победил со счетом 2:1

    • В этом сезоне в РПЛ питерцы в гостях выиграли 3:1, а на своем поле завершили встречу вничью 0:0

    • «Зенит» победил в трех матчах подряд, «Спартак» взял только 3 очка из 9 возможных

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,57, а на «Спартак» — 6,20. Ничья же оценивается букмекерами в 4,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,12, а тотал больше 2,5 за 1,77.

    Прогноз: «Спартак» после отставки Абаскаля точно преобразится, наверняка будут изменения в составе и амнистия Джикия. «Красно-белым» надо отыгрываться, команда будет атаковать, а «Зенит» традиционно силен на своем поле и будет играть с позиции силы. Голы тут должны последовать с обеих сторон.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,77.

    Прогноз: в качестве рискового варианта можно рассмотреть ничейный исход, «Зенит» он вполне устроит.

    Ставка: ничья за 4,40.

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    Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 1.77. Дата матча: 17.04.2024. Прогнозы на футбол. «Зенит» подтвердит свои амбиции
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