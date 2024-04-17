«Зенит»
Турнирное положение: Команду Сергея Семака уже не остановить. На текущий момент питерцы находятся на 1 месте турнирной таблицы РПЛ.
Причем «Зенит» в первой встрече переиграл «красно-белых» (2:1). Более того, петербуржцы по ходу встречи уступали в счете.
Зенит — Спартак: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата добыла три очка. «Зенит» сумел одолеть своего главного конкурента «Краснодар» (2:1).
Причем до того клуб из города на Неве минимально переиграл «Балтику». Вообще же, команда Семака имеет серию из трех побед кряду.
Отлично вписался в игру команды Артур. Очередной бразилец обещает стать одной из главных атакующих опций питерского клуба.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: нынче зенитовцы явно сильнее кризисного «Спартака». Да и психологическое преимущество на стороне петербуржцев.
Наверняка скажут свое веское слово лидеры команды. Отличный сезон проводит форвард Матео Кассьера, настрелявший 16 мячей в чемпионате.
Матчи с «красно-белыми» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков выиграны 3 при 2 паритетах.
Нет сомнений, что питерцы будут активно атаковать. «Зенит» способен преуспеть в плане реализации, да и успехи в чемпионате носят окрыляющий эффект.
«Спартак»
Турнирное положение: Гильермо Абаскаль наконец-то ушел, но проблемы остались. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Спартак» едва ли сможет подняться в медальную зону. Сама игра команды не вызывает приятных эмоций, да и без Квинси Промеса «красно-белые» сами не свои.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела болезненную неудачу. Москвичи проиграли аутсайдеру «Сочи» (0:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Спартак» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
А вот поражение в первой кубковой встрече ставит под большое сомнение выход в финал. Да и вообще, трофеи в нынешнем сезоне москвичам не светят.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: все никак не может найти свою лучшую игру Александр Соболев. Да и остальные проводят бледноватый сезон.
В кадровом плане у «красно-белых» полный штиль. Вот только моральный дух после последней неудачи и смены тренера явно не самый высокий.
Наверняка «Спартак» будет рисковать. Сдаваться за здорово живешь команда точно не будет, да и без Абаскаля москвичи могут понестись.
И уж совсем очевидно, что «Спартак» будет действовать активно. Гости намерены отыграть гандикап в один мяч. Вот только хватит ли силенок?!
Статистика для ставок
- «Зенит» имеет действующую трехматчевую победную серию
- «Красно-белые» не обыгрывали питерцев уже полтора года
- Первый поединок завершился победой зенитовцев (2:1)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.76 и 2.12.
- 1.77Зенит — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.95Манчестер Сити — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.87Бавария — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Спартаковцы могут психологически ожить после долгожданной отставки Абаскаля.
Победа в первом матче может несколько расхолодить «Зенит», да и у «Спартака» есть кому забивать.
Ставка: Победа «Спартака» за 5.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме проявят высокую активность в атаке и забьют более 2 мячей на двоих.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 6.20.