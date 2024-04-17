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    Сможет ли «Ростов» противостоять «Уралу» на чужом поле?

    «Урал» — «Ростов». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Кубок России, 17 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Ростов»
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    «Ростов»
    В среду, 17 апреля, в рамках 1/2 финала Кубка России Пути регионов «Урал» на своем поле примет «Ростов». Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. «Урал» — «Ростов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 17 Апреля 2024 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 17:00 Ростов Ростов
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    «Урал»

    Путь к полуфиналу: По итогам группового этапа Кубка России «Урал» занял 3-е место и попал в 1/16 финала Пути регионов. На этой стадии команда прошла «Родину» (2:1).

    Уже в 1/8 финала «Урал» встретился с «Локомотивом». В том матче команда Виктора Гончаренко оказалась сильнее своего соперника (1:0), забив единственный гол на 7-й минуте встречи.

    Урал — Ростов: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Урал» обыграл «Динамо» (2:1), вырвав победу на 90+5-й минуте. Встречей ранее команда уступила «Крыльям Советов» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Урал» проиграл только 1 раз, трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 5 голов при 4-х пропущенных.

    Состояние команды: Судя по последним матчам «Урал» наладил свою игру и сейчас точно может сказать, что команда на ходу, продолжая бороться за выживание в РПЛ и победу в Кубке России.

    К слову, «Урал» стабильно цепляется за результат в очных встречах против «Ростова». В нынешнем сезоне подопечные Гончаренко поделили очки в 10-м туре РПЛ (2:2), забив 3 гола на двоих еще в 1-м тайме.

    «Ростов»

    Путь к полуфиналу: Подопечные Валерия Карпина завершили групповой этап на 2-й позиции и прошли в Кубок России Пути РПЛ. В 1/4 финала турнира команда уступила ЦСКА (1:1 и 0:2) и спустилась до Пути регионов.

    На стадии 1/8 финала «Ростов» встречался с «Химками», в том матче команда обыграла своего соперника в серии пенальти (0:0, 7:6 по пен.).

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    • Последние матчи: После зимней паузы команда Карпина преобразилась и стала регулярно побеждать. В прошедшем туре РПЛ «Ростов» обыграл «Факел» (1:0), а встречей ранее сыграл вничью с «Сочи» (2:2).

    В последних 5-и встречах «Ростов» проиграл только ЦСКА, трижды победил и 1 раз сыграл вничью. За этот период подопечные Карпина сумели забить 7 голов при 5-и пропущенных.

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    Состояние команды: Наставник «Ростова» Валерий Карпин был признан лучшим главным тренером марта в РПЛ. Команда показывала очень мощную игру.

    «Ростов» и «Урал» уже встречались на групповом этапе Кубка России. В том матче подопечные Карпина одержали победу со счетом 2:1, забив победный гол на 67-й минуте.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах «Урал» проиграл только 1 раз

    • В 4-х из 5-и последних очных матчей команды пробивали тотал 2.5 больше

    • В последних 3-х матчах на чужом поле «Ростов» непременно побеждал

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Урала» — 2.50, победа «Ростова» — 2.75, ничья — 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.07 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: «Ростов» очень хорош в последнее время. Можно предположить, что команда точно не проиграет.

    Ставка: Победа «Ростова» с форой (0) за 1.98.

    Прогноз: Одна из команд точно откроет счет уже в 1-м тайме.

    Ставка: Только одна команда забьет в 1-м тайме за 1.85.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Ростов» с коэффициентом 1.98. Дата матча: 17.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ростов» противостоять «Уралу» на чужом поле?
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