В среду, 17 апреля, в рамках 1/2 финала Кубка России Пути регионов «Урал» на своем поле примет «Ростов». Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. «Урал» — «Ростов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Урал»

Путь к полуфиналу: По итогам группового этапа Кубка России «Урал» занял 3-е место и попал в 1/16 финала Пути регионов. На этой стадии команда прошла «Родину» (2:1).

Уже в 1/8 финала «Урал» встретился с «Локомотивом». В том матче команда Виктора Гончаренко оказалась сильнее своего соперника (1:0), забив единственный гол на 7-й минуте встречи.

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Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Урал» обыграл «Динамо» (2:1), вырвав победу на 90+5-й минуте. Встречей ранее команда уступила «Крыльям Советов» (1:2).

Все прогнозы на футбол

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Урал» проиграл только 1 раз, трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 5 голов при 4-х пропущенных.

Состояние команды: Судя по последним матчам «Урал» наладил свою игру и сейчас точно может сказать, что команда на ходу, продолжая бороться за выживание в РПЛ и победу в Кубке России.

К слову, «Урал» стабильно цепляется за результат в очных встречах против «Ростова». В нынешнем сезоне подопечные Гончаренко поделили очки в 10-м туре РПЛ (2:2), забив 3 гола на двоих еще в 1-м тайме.

«Ростов»

Путь к полуфиналу: Подопечные Валерия Карпина завершили групповой этап на 2-й позиции и прошли в Кубок России Пути РПЛ. В 1/4 финала турнира команда уступила ЦСКА (1:1 и 0:2) и спустилась до Пути регионов.

На стадии 1/8 финала «Ростов» встречался с «Химками», в том матче команда обыграла своего соперника в серии пенальти (0:0, 7:6 по пен.).

Последние матчи: После зимней паузы команда Карпина преобразилась и стала регулярно побеждать. В прошедшем туре РПЛ «Ростов» обыграл «Факел» (1:0), а встречей ранее сыграл вничью с «Сочи» (2:2).

В последних 5-и встречах «Ростов» проиграл только ЦСКА, трижды победил и 1 раз сыграл вничью. За этот период подопечные Карпина сумели забить 7 голов при 5-и пропущенных.

Состояние команды: Наставник «Ростова» Валерий Карпин был признан лучшим главным тренером марта в РПЛ. Команда показывала очень мощную игру.

«Ростов» и «Урал» уже встречались на групповом этапе Кубка России. В том матче подопечные Карпина одержали победу со счетом 2:1, забив победный гол на 67-й минуте.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Урал» проиграл только 1 раз

В 4-х из 5-и последних очных матчей команды пробивали тотал 2.5 больше

В последних 3-х матчах на чужом поле «Ростов» непременно побеждал

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Урала» — 2.50, победа «Ростова» — 2.75, ничья — 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.07 и 1.75 соответственно.

Прогноз: «Ростов» очень хорош в последнее время. Можно предположить, что команда точно не проиграет.

Ставка: Победа «Ростова» с форой (0) за 1.98.

Прогноз: Одна из команд точно откроет счет уже в 1-м тайме.

Ставка: Только одна команда забьет в 1-м тайме за 1.85.