Орджоникидзе: Салаху требуется операция, он не сыграет с Россией

Бывший врач сборной СССРпрокомментировал травму нападающего «Ливерпуля» и сборной Египтав финале Лиги чемпионов против

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Нападающий вынужден был покинуть поле еще в первом тайме после столкновения с защитником мадридцев Серхио Рамосом. Позднее травму получил другой защитник «Реала» Дани Карвахаль.

«Могу выразить лишь свое предположение. Точный диагноз покажет только рентген.

У Салаха – повреждение акромиально-ключичного сочленения. Оно соединяет ключицу и верхнюю часть лопатки. Возможно, даже с переломом.

Но скорее всего, там просто разрыв без перелома. В данном случае операция неизбежна. Просто так это не заживет. Все достаточно серьезно. Заживает это достаточно долго.

До чемпионата мира практически ничего уже не осталось. Сомневаюсь, что Салах восстановится к матчу с Россией (19 июня). Конечно, мне очень дорога наша сборная.

Но я в сердцах сказал: если Салах пропустит месяц, нужно серьезно наказать Рамоса. Очень серьезная травма…

У Карвахаля травма задней поверхности бедра», — приводит слова врача «Спорт-Экспресс».