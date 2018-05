В финале плей-офф Чемпионшипа за выход в английскую Премьер-лигуна выезде обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.

Единственный гол на 23-й минуте забил полузащитник гостей Томас Кейрни. На 70-й минуте защитник «Фулхэжма» Денис Одои оставил лондонцев в меньшинстве, но команда сумела удержать победу.

В следующем сезоне «Фулхэм» сыграет АПЛ, команда возвращается в высший дивизион спустя четыре года. «Астон Вилла» осталась в Чемпионшипе.

😝 WE ARE GOING UP, SAY WE ARE GOING UP!#FFC #FULFORCE pic.twitter.com/IJbecQnQ10