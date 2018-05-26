Россия — Австрия и еще дюжина матчей, которые нельзя пропускать

Италия – Саудовская Аравия

28 мая, 21:45 мск

Впервые с 1958 года Италия будет смотреть мундиаль по телевизору. После провала в отборе в команде большие перемены, особенно если учесть, что карьеру закончил Джанлуиджи Буффон.

На тренерском посту у «Скуадры Алзурры» дебютирует Роберто Манчини, проваливший работу в «Зените». Тренер сходу вернул в команду опального Балотелли. Плюс вызваны Верди, Берарди, Кьеза и Политано.

Новый этап начинается с разминки на не самом сильном сопернике, а российские болельщики получат отличную возможность познакомиться с соперником по группу.

«Соколы» без проблем прошла отбор и добыла путёвку на ЧМ. Дружина Хуана Антонио Пицци провели два товарняка — 2:0 одолели алжирцев и с таким же счётом греков.

А совсем недавно, сборная пересекалась с украинцами и встреча завершилась боевой ничьей 1:1.

Публикация от Portugal (@portugal) 25 Май 2018 в 6:14 PDT

Португалия — Тунис

28 мая, 21:45 мск

Чемпионы Европы довольно уверенно выиграли свою группу отбора к ЧМ-2018, но в товарняках не поражают качественной игрой, особенно в текущем году.

В прошлом году португальцы крупно обыграли Саудовскую Аравию и сыграли вничью с США (1:1), в этом едва не уступили Египту (1:2), спасшись благодаря дублю Роналду на последних минутах, а в последнем матче в Женеве «европейские бразильцы» без шансов проиграли сборной Нидерландов — 0:3.

«Карфагенские орлы» также участвуют в мундиале и матч для них не менее важен в плане подготовки. Дружина Малоула со счетом 1:0 одолела Иран и с таким же счётом победила Коста-Рику.

К тому же, команда довольно умело обороняется и вокруг этого строится их игра, поэтому забить им крайне не просто. В пользу Туниса сыграет и отсутствие Криштиану Роналду, который будет отдыхать после финала Лиги чемпионов.

Публикация от Equipe de France de Football (@equipedefrance) 22 Май 2018 в 9:25 PDT

Франция — Ирландия

28 мая, 21:45 мск

Французы уже огласили заявку на мундиаль и в число выбранных Дидье Дешамом игроков не попали несколько вполне звездных футболистов вроде Антони Марсьяля, Александра Ляказетта и Адриена Рабьо.

Последние матчи трехцветных не слишком впечатляли. Да, они уверенно разгромили Россию со счетом 3:1, но большое ли это достижение? За четыре дня до этого они неожиданно уступили 2:3 колумбийцам.

Что касается Ирландии, то «зеленая армия» практически пробилась на турнир, заняв второе место в группе, но в плей-офф уступили датчанам с общим счетом 1:5.

После такого провала тренера решили не менять, поэтому О'Нил продолжает работу со сборной. Несколько месяцев назад, коллектив пересекался с турками и потерпел неудачу 0:1.

Публикация от Selección Argentina (@afaseleccion) 25 Май 2018 в 7:21 PDT

Аргентина — Гаити

30 мая, 02:00 мск

«Альбиселесте» вполне могли пролететь мимо мундиаля — на своем горбу аргентинцев втащил на чемпионат мира лично Лионель Месси в последнем матче отбора.

Но и в товарищеских матчах Аргентина играет пока очень неровно — этой весной они успели победить команду Италии со счетом 2:0, но затем были безжалостно уничтожены Испании со счетом 1:6.

Немало вопросов вызвал и состав команды. заявленный Хорхе Сампаоли — в него например не попала одна из лучших аргентинских девяток Мауро Икарди, человек по забитым мячам в команде уступивший лишь Месси. Зато попал ветеран Кристиан Ансальди.

Команда Гаити даже не пыталась всерьез пробиться на ЧМ-2018, да и никто не ожидал от сборной этого. В 2018 году Марк Колле пока не проверял своих футболистов в матчах, а вот осенью 2017 они показали хороший результат – 3:3 с Японией и 1:0 с ОАЭ.

Последний раз эти сборные пересекались в 2010 году, когда их спарринг завершился уверенной победой аргентинцев – 4:0.

Австрия — Россия

30 мая, 21:45 мск

Команда Станислава Черчесова, проходящая последний сбор в Австрии, сыграет с хозяевами, в качестве последней проверки перед домашним мундиалем.

Если последние товарищеские матчи с Бразилией (0:3) и Францией (1:3), а также оглашенная завяка команды, в чем и убедили, так это в том, что в сборной одновременно нет костяка, и не особого пространства для маневра.

Черчесов продолжает так и эдак тасовать состав, пытаясь справиться с эпидемией травм. В команду от безысходности даже вызван ветеран Сергей Игнашевич.

Австрийцы неудачно провели отборочный цикл к ЧМ и уже заняты формированием команды к следующему турниру. Австрия получила нового тренера Франко Фоду, немецкого специалиста, долгое время проработавшего в австрийском футболе.

Соперники четыре раза играли друг с другом в истории: две победы у сборной Австрии, ничья и одна победа у России. В последний раз Россия играла в Австрии в 2014 году и проиграла (1:0).

Публикация от Ronald Koeman (@ronaldkoeman) 20 Май 2018 в 10:07 PDT

Словакия — Голландия

31 мая, 21:45 мск

Обе команды провалили отбор к ЧМ-2018, хотя для голландцев, пропускающих уже второй большой турнир, это был куда более сильный удар.

Теперь они ведут подготовку, чтобы реабилитироваться в дебютной версии Лиги Наций, стартующей в сентябре.

Голландская федерация в феврале нынешнего года назначила уже четвёртого наставника со времен бронзы на ЧМ-2014, доверив «оранжевых» Рональду Куману.

Дебют специалисту не удался — его подопечные уступили Англии (0:1), но уже через три дня они разгромили чемпионов Европы португальцев (3:0).

Словакия по прежнему доверяет Яну Козаку, выведшему её в 1/8 финала минувшего ЧЕ. В нынешнем году его команда успела выиграть Кубок Короля в Таиланде, где оказалась сильнее сборной ОАЭ (2:1), а в финале превзошла хозяев (3:2).

Египет — Колумбия

1 июня, 21:30 мск

Матч с участием еще одного соперника сборной России по группе. Правда египтяне, скорее всего, будут играть без своего лидера Мохамеда Салаха, который будет восстанавливаться после финала Лиги чемпионов.

Египет с уверенным отрывом вышел из группы на чемпионат Мира, но в товарищеских матчах не блещет — упущенная победа над Португалией (1:2) с Салахом в составе, а без него и вовсе грустно — домашнее поражение от Греции (0:1) и даже от Кувейта «фараоны» едва унесли ноги — 1:1.

Колумбия так же успешно преодолела квалификацию в Южной Америке. В последующих стыковых поединках коллектив демонстрировал неровную игру — победа над Францией со счетом 3:2 говорит о многом, а вот в матче с Австралией счет открыть не удалось.

Публикация от FIGC Vivo Azzurro — Nazionale (@azzurri) 24 Май 2018 в 4:45 PDT

Франция — Италия

1 июня, 22:00 мск

Первая серьезная проверка для новой команды Роберта Манчини в преддверии выступления в Лиге Наций и очень важный тест для дружины Дешама перед ЧМ-2018.

Французы в матчах с Колумбией (2:3) и даже Россией (3:1) показали, что склонны терять концентрацию после того, как завладеют преимуществом.

Итальянцы же обновили состав, пригласив молодежь и аутсайдеров вроде Марио Балотелли и теперь наигрывают состав, увеличивая сложность соперника.

Поединок с Францией должен показать, готова ли «скуадра адзурра» бороться за высокие места в рамках нового турнира УЕФА.

Публикация от Die Mannschaft (@dfb_team) 24 Май 2018 в 7:40 PDT

Австрия — Германия

2 июня, 19:00 мск

Учитывая географическое соседство двух стран, это практически дерби. Немцы не только фавориты данного товарищеского матча с австрийцами, но и фавориты всего первенства.

Бундестим предстоит защищать титул в России, так что они методично готовятся, обновив состав. Результаты последних матчей правда настораживают — три ничьих в матчах с Англией (0:0), Францией (2:2) и Испанией (1:1), и поражение от Бразилии (0:1) в последней встрече.

Состав сборной Австрии тоже выглядит более чем достойно, и в нем немало игроков со звездным статусом в европейском футболе – Алаба, Драгович, Виммер и Арнаутович.

Также, в современной сборной Австрии есть несколько молодых талантов, за которыми все видят будущее национальной команды – Шлагер, Дансо и Гриллич.

Статистика очкных встреч на стороне Германии, но может быть это шанс австрийцев перевернуть ситуацию.

Публикация от England (@england) 26 Май 2018 в 3:53 PDT

Англия — Нигерия

2 июня, 19:15 мск

В недавнем интервью капитан Английской сборной Гарри Кейн заявил, что «Трем Львам» вполне по силам выиграть мундиаль.

Действительно, команда Гарри Саутгейта досрочно оформила выход на мировое первенство. Этой весной англичане одолели Голландию (1:0) и сыграли вничью с Италией (1:1).

В британской прессе раздают много авансов молодой сборной, но ей придется еще доказать, что она действительно чего-то стоит.

Нигерия – одна из африканских команд, которая по своей силе не уступает многим европейским сборным, что доказал выход «суперорлов» на ЧМ-2018.

К тому же, африканцы обладают большим запасом выносливости, который позволяет им играть все 90 минут на высокой скорости.

Форвард нигерийцев Ахмед Муса является живым воплощением этого факта и ему. не заигравшему в АПЛ, наверняка есть что доказать английским футболистам.

Публикация от Belgian Red Devils (@belgianreddevils) 19 Май 2018 в 2:07 PDT

Бельгия — Португалия

2 июня, 21:45 мск

Квалификационный этап Кубка мира подопечные Роберто Мартинеса буквально пролетели, не почувствовав достойного сопротивления.

После этого Бельгия сыграла ещё 3 товарищеских матча против не самых сильных сборных мира: Мексики (3:3), Японии (1:0) и Саудовской Аравии (4:0).

Как и наставник «трехцветных» Дидье Дешам, испанский рулевой бельгийцев очень сильно удивил: в его заявке не нашлось места незаменимому ранее универсальному полузащитнику «Ромы» Радже Найнгголану, который после этого завершил международную карьеру. В остальном же состав ожидаемый.

Португальцам, скорее всего, вновь придется справляться без своего капитана и бессменного лидера Криштиану Роналду. Неизвестно, кто сумеет выступить в его роли в матче с бельгийцами, которые выглядят фаворитами этой встречи.

Публикация от Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol) 26 Май 2018 в 10:25 PDT

Бразилия — Хорватия

3 июня, 17:00 мск

Сборная Бразилии, уверенно выигравшая отбор на ЧМ-2018 находится в изумительной форме и является одним из претендентов на победу в предстоящем турнире.

В товарищеских матчах пентакампеоны в прошлом году одолели Японию (3:1) и разошлись миром с Англией (0:0), а этой весной победили Германию (1:0) и разгромили Россию (3:0).

Наставник бразильцев Тите отцепил от сборной Алекса Сандро из «Ювентуса» и Давида Луиза из «Челси», зато у болельщиков «селесао» есть повод для радости — в строй возвращается Неймар, который уже тренируется с мячом и скорее всего выйдет на поле.

В отборочном цикле ЧМ-2018 хорваты долго считались явными фаворитами, но заняли второе место в группе и вышли на турнир через стыки с Грецией (4:1).

Главными действующими лицами сборной можно называть, само собой, Манджукича, Перишича, Ковачича, Модрича, Ракитича и Чорлуку

Этой весной хорваты уступили команде Перу (0:2), но победили сборную Мексики — 1:0.

Публикация от Selección Española de Fútbol (@sefutbol) 26 Мар 2018 в 11:47 PDT

Испания — Швейцария

3 июня, 22:00 мск

Испанский тренер Хулен Лопетеги тоже многих удивил своей заявкой на ЧМ-2018. Перебор левых защитников, слабый центр, вопросы к атаке.

А еще мимо мундиаля пролетели Эктор Бельерин, Маркос Алонсо, Сеск Фабрегас, Хуан Мата, Хосе Кальехон, Марк Бартра и Андер Эррера.

Обиднее всего за Альваро Морату, который забил семь мячей в квалификации ЧМ. Но кошмарная вторая половина сезона в «Челси» перечеркнула все, лишив игрока путевки в Россию.

Проверить правильность своего выбора испанский тренер сможет в матче с крепкой командой Швейцарии, про которую уже много лет подряд говорят одно и то же: молодая, перспективная, способная удивить сборная с качественными исполнителями.

Справедливость этого подтверждает то, что Владимир Петкович со своей дружиной пробились на мундиаль, так что встреча с испанцами для Швейцарии тоже очень важна.