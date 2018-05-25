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    Японский миллиардер хочет сотрудничать с ФИФА

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    Самый богатый человек Японии Масаёси Сон рассчитывает на сотрудничество с ФИФА, информирует The New York Times.

    Масаёси Сон
    Масаёси Сон
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  • Как стало известно изданию, японец уже несколько месяцев ведет переговоры о сделке на 25 миллиардов долларов, которая предполагает создание двух новых турниров.

    Подробности переговоров хранятся в секрете, но изданию стало известно, что речь идет о турнире для сборных и турнире для 24 топ-клубов, который призван заменить клубный чемпионат мира.

    Инвесторы предлагают ФИФА сделку сроком на 12 лет. За каждый турнир сборных ФИФА гарантированно получит по 2 млрд долларов, а за каждый клубный турнир – 3 млрд.

    По условиям договора ФИФА будет владеть 51 процентом новой компании, которая будет заниматься организацией турниров, а инвесторы возьмут под контроль игровой бизнес организации и ее мерчендайзинг.

    Противником данной инициативы выступает глава УЕФА Александер Чеферин, который назвал это «погоней за прибылью».

    Ожидается, что переговоры продолжатся после чемпионата мира в России.

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