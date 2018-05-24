Неймар восстанавливается с опережением графика

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилиивосстанавливается быстрее, чем ожидали врачи.

26-летний футболист не выходил на поле с февраля из-за тяжелой травмы, однако должен набрать форму к чемпионату мира, стартующему меньше чем через месяц.

Первоначально участие Неймара в мировом первенстве оказалось под вопросом, но теперь все с уверенностью говорят о том, что он поедет в Россию.

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Эту информацию подтвердил и тренер сборной Бразилии по физической подготовке Фабио Масхереджан.

«Неймар очень хорошо восстанавливается. Сложно оценивать это в процентах, всегда хочется добиться лучшего результата.

Мы не знаем, к какому состоянию он придет, но могу сказать, что его восстановление проходит быстрее ожидаемого», — цитирует Масхереджана AS.