ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Вашингтона»НХЛ. «Вашингтон» «разбил» «Тампу» в седьмом матче
  • 08:57
    • Кузнецов побил рекорд «Вашингтона», который держался почти 10 лет
  • 07:58
    • Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 07:44
    • Иньеста продолжит карьеру в Японии
  • 07:33
    • «Бостон» победил «Кливленд» и вышел вперед в серии
    Все новости спорта

    Неймар восстанавливается с опережением графика

  • подписаться
    •
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар восстанавливается быстрее, чем ожидали врачи.

    Неймар
    Неймар
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • 26-летний футболист не выходил на поле с февраля из-за тяжелой травмы, однако должен набрать форму к чемпионату мира, стартующему меньше чем через месяц.

    Первоначально участие Неймара в мировом первенстве оказалось под вопросом, но теперь все с уверенностью говорят о том, что он поедет в Россию.

    Сборная Бразилии объявила состав на ЧМ-2018

    Эту информацию подтвердил и тренер сборной Бразилии по физической подготовке Фабио Масхереджан.

    «Неймар очень хорошо восстанавливается. Сложно оценивать это в процентах, всегда хочется добиться лучшего результата.

    Мы не знаем, к какому состоянию он придет, но могу сказать, что его восстановление проходит быстрее ожидаемого», — цитирует Масхереджана AS.

  • По теме
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • 27/04/2018 в 01:02
    •
  • Прогноз
  • Прогнозы и ставки на теннис 24 мая
  • 4,58
  • Сегодня в 12:10
    •
    Сборная Бразилии Чемпионат мира по футболу-2018 ПСЖ Футбол Франции Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Названы лучшие автомобильные марки и модели 2018 годаНедосягаемые: самые «дальнобойные» электрокары в мире
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразильцы не заметят перуанцев
  • «Сантос» — «Реал Гарсиласо». Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • Сможет ли «Эстудиантес» выйти в плей-офф КЛ?
  • «Эстудиантес» — «Насьональ». Прогноз и ставки
  • 1,88
    •
  • Сможет ли «Хьюстон» впервые завладеть инициативой?
  • «Хьюстон» — «Голден Стэйт». Прогноз и ставки
  • 1,83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Барселона» стала чемпионом еще в первом круге Футбол Чемпионат, который закочился не в маеИтоги испанской Ла Лиги Вчера в 23:190
  • 20:08
    • Сарри покинул «Наполи»
  • 18:57
    • Конте не собирается подавать в отставку
  • 16:26
    • СМИ: «Спартак» и «Локомотив» претендуют на защитника «Зальцбурга»
    Забивака и Эрнан Креспо Футбол Дневник ЧМ-2018: Петиция Найнгголана, поющий Уилл Смит и борьба с дронамиДайджест последних новостей о приближающемся мундиале 02:490
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Павлюченкова идет дальше
  • 4,58
    •
  • 08:42
    • Любушкин подписал контракт с «Аризоной»
  • 08:33
    • Роналдиньо заявил о важности удачного старта на ЧМ-2018 для сборной России
  • 08:30
    • Кудряшов готов перейти в клуб-середняк Чемпионшипа
    Владимир Драчев на заседании правления СБР Прочие Перестройка российского биатлонаВсе о последних изменениях в руководстве российским биатлоном 01:330
  • 08:17
    • Руководство «Клипперс» договорилось о продлении контракта с главным тренером
  • 08:15
    • «Рейнджерс» назвали имя нового тренера
  • 08:08
    • Испанский суд оштрафовал Фалькао на 9 миллионов евро
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие