Сборная Бразилии объявила состав на ЧМ-2018

Напомним, на групповой стадии ЧМ-2018 Бразилия сыграет со Швейцарией (17 июня), Коста-Рикой (22 июня) и Сербией (27 июня).

Заявка «пентакампенов» была опубликована на официальном сайте Конфедерации футбола Бразилии.

Тренерский штабво главе сопределился с заявкой из 23-х футболистов на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

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