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    Сборная Бразилии объявила состав на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Календарь и таблицы ЧМ-2018
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    Тите
    На фото:Тите
    Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился с заявкой из 23-х футболистов на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

    Заявка «пентакампенов» была опубликована на официальном сайте Конфедерации футбола Бразилии.

    Вратари: Алиссон («Рома», Италия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Кассиу («Коринтианс»).

    Защитники: Данилу («Манчестер Сити», Англия), Фагнер («Коринтианс»), Марсело («Реал», Испания), Филипе Луис («Атлетико», Испания), Тиагу Силва, Маркиньос (оба — «ПСЖ», Франция), Миранда («Интер», Италия), Педру Жеромел («Гремиу»).

    Полузащитники: Каземиро («Реал», Испания), Фернандиньо («Манчестер Сити», Англия), Паулиньо, Филиппе Коутиньо (оба — «Барселона», Испания), Фред («Шахтер», Украина), Ренату Аугусто («Бэйцзин Гоань», Китай), Виллиан («Челси», Англия).

    Нападающие: Дуглас Коста («Ювентус», Италия), Неймар («ПСЖ», Франция), Тайсон («Шахтер», Украина), Габриэл Жезус («Манчестер Сити», Англия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Англия).

    Напомним, на групповой стадии ЧМ-2018 Бразилия сыграет со Швейцарией (17 июня), Коста-Рикой (22 июня) и Сербией (27 июня).

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