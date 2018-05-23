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    Конте не собирается подавать в отставку

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    Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассчитывает до конца отработать свой трехлетний контракт с клубом, сообщает The Telegraph.

    Антонио Конте
    Антонио Конте
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  • Если руководство клуба примет решение отправить 48-летнего итальянца в отставку, он возьмет паузу на один год, что заставит «Челси» платить Конте неустойку в размере девяти миллионов фунтов стерлингов.

    В своем втором сезоне под руководством Конте «Челси» занял пятое место в АПЛ и не смог пробиться в Лигу чемпионов. При этом команда стала обладателем Кубка Англии.

    В первом сезоне в Англии Конте привел лондонский клуб к чемпионскому титулу.

    Ранее появилась информация о том, что «Челси» уволит тренера. Претендентом на позицию является наставник «Наполи» Маурицио Сарри.

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