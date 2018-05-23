Конте не собирается подавать в отставку

Главный тренер «Челси»рассчитывает до конца отработать свой трехлетний контракт с клубом, сообщает The Telegraph

Антонио Конте uefa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Если руководство клуба примет решение отправить 48-летнего итальянца в отставку, он возьмет паузу на один год, что заставит «Челси» платить Конте неустойку в размере девяти миллионов фунтов стерлингов.

В своем втором сезоне под руководством Конте «Челси» занял пятое место в АПЛ и не смог пробиться в Лигу чемпионов. При этом команда стала обладателем Кубка Англии.

В первом сезоне в Англии Конте привел лондонский клуб к чемпионскому титулу.

Ранее появилась информация о том, что «Челси» уволит тренера. Претендентом на позицию является наставник «Наполи» Маурицио Сарри.