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    «Брайтон» подписал игрока сборной Нигерии

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    Защитник сборной Нигерии Леон Балогун подписал контракт с «Брайтон энд Хоув Альбион», сообщается на сайте «чаек».

    Леон Балогун
    Леон Балогун
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  • Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два года.

    Балогун присоединился к «Брайтону» в качестве свободного агента, после того как покинул немецкий «Майнц».

    «Я рад приветствовать Леона в нашем клубе. Он добавит глубины нашим оборонительным позициям. Он находится на пике формы, и я уверен, что он хорошо вольется в команду», — сказал главный тренер клуба Крис Хьютон.

    В прошедшем сезоне Балогун провел 15 матчей во всех турнирах. Ранее нигериец выступал за немецкие «Фортуну» и «Дармштадт 98».

    Балогун вошел в предварительный состав сборной Нигерии на ЧМ-2018.

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