«Брайтон» подписал игрока сборной Нигерии

Леон Балогун
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Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два года.
Балогун присоединился к «Брайтону» в качестве свободного агента, после того как покинул немецкий «Майнц».
«Я рад приветствовать Леона в нашем клубе. Он добавит глубины нашим оборонительным позициям. Он находится на пике формы, и я уверен, что он хорошо вольется в команду», — сказал главный тренер клуба Крис Хьютон.
В прошедшем сезоне Балогун провел 15 матчей во всех турнирах. Ранее нигериец выступал за немецкие «Фортуну» и «Дармштадт 98».
Балогун вошел в предварительный состав сборной Нигерии на ЧМ-2018.