Романцев: Тихонов и Аленичев в ФНЛ выдержали проверку на профессионализм

Бывший главный тренер «Спартака»назвал плюсом тот факт, что его бывшие игрокиразвиваются как специалисты постепенно.

«Крылья Советов» Тихонова вышли в премьер-лигу, заняв второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ.

«Енисей» Аленичева стал третьим во втором по силе дивизионе российского футбола, а в стыковых матчах по сумме двух матчей прошел «Анжи» (3:0 — дома, 3:4 — на выезде).

«То, что с задачей выхода в премьер-лигу они справились, говорит о многом. Турнир ФНЛ для любого тренера — проверка на профессионализм. И Андрей с Димой ее с честью выдержали.

Долгие перелеты, смена часовых и климатических поясов требует умения выстраивать программу восстановления, от которой целиком и полностью зависит игровой тонус.

Думаю, что здесь свою роль имело и то, что оба они уже поварились в первом дивизионе, знакомы с его нюансами. Тихонов еще и играл там.

Важно еще, что и тот, и другой поднимаются по тренерской лестнице поэтапно, шаг за шагом — коллектив физкультуры, вторая лига, первая. Это обогащает, делает мудрее.

Осечка в "Спартаке" не может повлиять на такого мужика, как Димка Аленичев, нет. Как говорил Валерий Лобановский, отрицательный опыт — тоже опыт.

Конечно, лучше учиться на чужих ошибках, но иногда и свои просчеты пользу приносят. И потом в истории его ухода из "Спартака" много неясного.

У Аленичева богатейший опыт выступлений в больших клубах, учеба у таких тренеров, как Моуринью, Капелло. Он сознательно готовил себя к тренерской работе и пришел в нее не с пустыми руками.

В багаже Тихонова конспекты Романцева? Почему только Романцева? Уверен, Андрей и у Александра Тарханова, что-то перенял в "Крыльях", и у Слуцкого.

Уже в первый сезон в "Енисее" чувствовалось, что Тихонов знает, какую игру хочет выстроить. Это уже немало, если знаешь, по какому пути пойти», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».