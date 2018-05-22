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    Романцев: Тихонов и Аленичев в ФНЛ выдержали проверку на профессионализм

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал плюсом тот факт, что его бывшие игроки Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев развиваются как специалисты постепенно.

    Олег Романцев
    Олег Романцев
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  • «Крылья Советов» Тихонова вышли в премьер-лигу, заняв второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ.

    «Енисей» Аленичева стал третьим во втором по силе дивизионе российского футбола, а в стыковых матчах по сумме двух матчей прошел «Анжи» (3:0 — дома, 3:4 — на выезде).

    «То, что с задачей выхода в премьер-лигу они справились, говорит о многом. Турнир ФНЛ для любого тренера — проверка на профессионализм. И Андрей с Димой ее с честью выдержали.

    Долгие перелеты, смена часовых и климатических поясов требует умения выстраивать программу восстановления, от которой целиком и полностью зависит игровой тонус.

    Думаю, что здесь свою роль имело и то, что оба они уже поварились в первом дивизионе, знакомы с его нюансами. Тихонов еще и играл там.

    Важно еще, что и тот, и другой поднимаются по тренерской лестнице поэтапно, шаг за шагом — коллектив физкультуры, вторая лига, первая. Это обогащает, делает мудрее.

    Осечка в "Спартаке" не может повлиять на такого мужика, как Димка Аленичев, нет. Как говорил Валерий Лобановский, отрицательный опыт — тоже опыт.

    Конечно, лучше учиться на чужих ошибках, но иногда и свои просчеты пользу приносят. И потом в истории его ухода из "Спартака" много неясного.

    У Аленичева богатейший опыт выступлений в больших клубах, учеба у таких тренеров, как Моуринью, Капелло. Он сознательно готовил себя к тренерской работе и пришел в нее не с пустыми руками.

    В багаже Тихонова конспекты Романцева? Почему только Романцева? Уверен, Андрей и у Александра Тарханова, что-то перенял в "Крыльях", и у Слуцкого.

    Уже в первый сезон в "Енисее" чувствовалось, что Тихонов знает, какую игру хочет выстроить. Это уже немало, если знаешь, по какому пути пойти», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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