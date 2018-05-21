Азмун, Эззатоллахи и Моххамади остались в заявке Ирана на ЧМ–2018

Нападающий «Рубина», полузащитник «Амкара»и защитник «Ахмата»вошли в состав сборной Ирана на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает AFP.

Ранее тренерский штаб сборной Ирана объявил имена 35 игроков, которые вошли в предварительную заявку команды на чемпионат мира, этот список был сокращен до 24 человек. Окончательный состав сборной из 23 футболистов будет объявлен до 4 июня.

Вратари: Рашид Мазахери («Зоб Ахан»), Амир Абедзаде («Маритиму», Португалия), Алиреза Бейраванд («Персеполис»);

Защитники: Рамин Резаеян («Остенде», Бельгия), Мохаммед Реза Ханзаде («Фулад»), Милад Мохаммади («Ахмат», Россия), Педжман Монтазери, Маджид Хоссейни, Рузбех Чешми (все — «Эстеглал»), Мортеза Пурлиганджи («Аль-Садд», Катар),

Полузащитники: Саид Эзатолахи («Амкар», Россия), Масуд Шоджаеи (АЕК, Греция), Самман Годдос («Мальме», Швеция), Ашкан Дежага («Ноттингем Форест», Англия), Омид Эбрахими («Эстеглал»), Мехди Тораби, Али Голизаде (оба — «Сайпа»), Вахид Амири («Персеполис»);

Нападающие: Карим Ансарифард («Олимпиакос», Греция), Сердар Азмун («Рубин», Россия), Реза Гочаннеджад («Херенвен», Нидерланды), Алиреза Джаханбакш (АЗ, Нидерланды), Мехди Тареми («Аль-Гарафа», Катар).

На групповом этапе чемпионата мира–2018 сборной Ирана предстоит сыграть с командами Португалии, Испании и Марокко.