ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ХендерсонТрансферный дайджест. 15-21 мая
  • 17:18
    • Паредес и Икарди не попали в окончательный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018
  • 16:39
    • ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо «Тосно»
  • 16:06
    • «Торпедо» заключило контракт с американским форвардом
  • 15:36
    • Чорлука вошел в состав сборной Хорватии на ЧМ-2018
    Все новости спорта

    Азмун, Эззатоллахи и Моххамади остались в заявке Ирана на ЧМ–2018

  • подписаться
    •
    Нападающий «Рубина» Сердар Азмун, полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи и защитник «Ахмата» Милад Мохаммади вошли в состав сборной Ирана на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает AFP.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Ранее тренерский штаб сборной Ирана объявил имена 35 игроков, которые вошли в предварительную заявку команды на чемпионат мира, этот список был сокращен до 24 человек. Окончательный состав сборной из 23 футболистов будет объявлен до 4 июня.

    Вратари: Рашид Мазахери («Зоб Ахан»), Амир Абедзаде («Маритиму», Португалия), Алиреза Бейраванд («Персеполис»);

    Защитники: Рамин Резаеян («Остенде», Бельгия), Мохаммед Реза Ханзаде («Фулад»), Милад Мохаммади («Ахмат», Россия), Педжман Монтазери, Маджид Хоссейни, Рузбех Чешми (все — «Эстеглал»), Мортеза Пурлиганджи («Аль-Садд», Катар),

    Полузащитники: Саид Эзатолахи («Амкар», Россия), Масуд Шоджаеи (АЕК, Греция), Самман Годдос («Мальме», Швеция), Ашкан Дежага («Ноттингем Форест», Англия), Омид Эбрахими («Эстеглал»), Мехди Тораби, Али Голизаде (оба — «Сайпа»), Вахид Амири («Персеполис»);

    Нападающие: Карим Ансарифард («Олимпиакос», Греция), Сердар Азмун («Рубин», Россия), Реза Гочаннеджад («Херенвен», Нидерланды), Алиреза Джаханбакш (АЗ, Нидерланды), Мехди Тареми («Аль-Гарафа», Катар).

    На групповом этапе чемпионата мира–2018 сборной Ирана предстоит сыграть с командами Португалии, Испании и Марокко.

  • По теме
  • Неповторимый. Буффон уходит на пенсию
  • 17/05/2018 в 13:47
    •
  • Прогноз
  • Прогнозы и ставки на футбол 21 мая
  • 4,23
  • Сегодня в 19:00
    •
    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Ирана Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Топ-10 самых мощных седанов до 40 000 долларовСамые популярные автомобильные новинки 2017 года в России
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» сравняет счет в серии с «Тампой-Бэй»
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1,81
    •
  • Чилийцы не отдадут бразильцам третье место
  • «Универсидад де Чили» — «Васко да Гама». Прогноз и ставки
  • 1,75
    •
  • «Крузейро» возьмет реванш
  • «Крузейро» — «Расинг». Прогноз и ставки
  • 1,97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Густав Нюквист празднует первый гол в ворота Швейцарии Хоккей Защитили титул. Швеция в финале чемпионата мира дожала Швейцарию по буллитамСборная Швеции защитила титул чемпионов мира, обыграв в финале Швейцарию Вчера в 23:480
  • 15:09
    • Буффон станет игроком ПСЖ 23 мая
  • 14:44
    • Лопетеги назвал окончательный состав сборной Испании на ЧМ-2018
  • 14:09
    • Парфенов возглавил «Урал»
    Радость футболистов «Интера» Футбол Впервые за шесть лет. «Интер» пробился в Лигу чемпионов«Нерадзурри» в напряженном матче одолели «Лацио» 09:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Волки» останутся в элите
  • 4,23
    •
  • 16:24
    • Павлов ушел с поста главного тренера «Ротор-Волгоград»
  • 15:54
    • Токранов перешел из «Ак Барса» в СКА
  • 15:21
    • Наингголан объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
    Фернандо Торрес Футбол Примера и Серия А: 3 вещи, которые Вы могли упуститьНепримечательные, но значимые события финального тура 07:040
  • 13:22
    • Широков претендует на должность в директорате «Динамо»
  • 12:51
    • Дзюба пропустит очередную тренировку сборной России
  • 12:39
    • Тарханов подтвердил свой уход с поста главного тренера «Урала»
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие