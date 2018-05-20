«Монако» и «Лион» — в Лиге чемпионов, «Труа» и «Метц» вылетели

Состоялся заключительный

«Монако» удалось взять серебро чемпионата twitter.com/as_monaco 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

По итогам тура «Монако» и «Лион» заняли второе и третье места в турнирной таблице соответственно. Оба клуба сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне, тогда как «Марсель» остался четвертым и выступит в Лиге Европы.

Кроме того, «Труа» после поражения от «Монако» (0:3) стал предпоследним и покинул элитный дивизион вместе с «Метцем». «Тулуза» стала 18-й и проведет стыковые матчи с победителем поединка «Аяччо» — «Гавр» за право остаться в Лиге 1.

Оформивший досрочное чемпионство ПСЖ завершил сезон выездной ничьей с «Каном» — 0:0.

Все результаты 38-го тура:

«Кан» — ПСЖ — 0:0

«Дижон» — «Анже» — 2:1

«Лион» — «Ницца» — 3:2

«Марсель» — «Амьен» — 2:1

«Метц» — «Бордо» — 0:4

«Нант» — «Страсбург» — 1:0

«Ренн» — «Монпелье» — 1:1

«Сент-Этьен» — «Лилль» — 5:0

«Тулуза» — «Генгам» — 2:1

«Труа» — «Монако» — 0:3