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    «Монако» и «Лион» — в Лиге чемпионов, «Труа» и «Метц» вылетели

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    Состоялся заключительный 38-й тур французской Лиги 1.

    «Монако» удалось взять серебро чемпионата
    «Монако» удалось взять серебро чемпионата
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  • По итогам тура «Монако» и «Лион» заняли второе и третье места в турнирной таблице соответственно. Оба клуба сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне, тогда как «Марсель» остался четвертым и выступит в Лиге Европы.

    Кроме того, «Труа» после поражения от «Монако» (0:3) стал предпоследним и покинул элитный дивизион вместе с «Метцем». «Тулуза» стала 18-й и проведет стыковые матчи с победителем поединка «Аяччо» — «Гавр» за право остаться в Лиге 1.

    Оформивший досрочное чемпионство ПСЖ завершил сезон выездной ничьей с «Каном» — 0:0.

    Все результаты 38-го тура:

    «Кан» — ПСЖ — 0:0

    «Дижон» — «Анже» — 2:1

    «Лион» — «Ницца» — 3:2

    «Марсель» — «Амьен» — 2:1

    «Метц» — «Бордо» — 0:4

    «Нант» — «Страсбург» — 1:0

    «Ренн» — «Монпелье» — 1:1

    «Сент-Этьен» — «Лилль» — 5:0

    «Тулуза» — «Генгам» — 2:1

    «Труа» — «Монако» — 0:3

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