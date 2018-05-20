Фекир станет игроком «Ливерпуля»

Полузащитник «Лиона»близок к переходу в «Ливерпуль», сообщает Canal+.

Набиль Фекир uefa.com 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

Сделка стала возможной после окончания чемпионата Франции, в котором «Лион» занял третье место. Трансфер 24-летнего француза алжирского происхождения в мерсисайдский клуб завершен на 99%, а сумма сделки оценивается в 69 миллионов евро.

«Я провел замечательный сезон с замечательными болельщиками, игроками и техперсоналом. Сегодня нам удалась красивая концовка. Переход в "Ливерпуль"? Я и так уже много сказал», – отметил Фекир после победы в матче с «Ниццей» (3:2), в котором он сделал голевую передачу.

О трансфере будет объявлено до старта чемпионата мира в России.

В нынешнем сезоне Фекир провел 30 матчей за «Лион», забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач.