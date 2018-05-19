«Айнтрахт» разобрался с «Баварией» в финале Кубка Германии

обыграл(3:1) в финале Кубка Германии.

Фрагмент матча twitter.com/eintracht 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В составе мюнхенцев единственный мяч на счету Роберта Левандовски. В составе команды из Франкфурта дублем отметился Анте Ребич, еще один гол забил Мият Гачинович.

«Айнтрахт» завоевал свой пятый Кубок Германии, но сделал это впервые за 30 лет. «Бавария», в свою очередь, проиграла в финале национального кубка впервые с сезона-2011/12. Это был последний матч мюнхенцев под руководством главного тренера Юппа Хайнкеса.