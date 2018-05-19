«Айнтрахт» разобрался с «Баварией» в финале Кубка Германии

Фрагмент матча
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В составе мюнхенцев единственный мяч на счету Роберта Левандовски. В составе команды из Франкфурта дублем отметился Анте Ребич, еще один гол забил Мият Гачинович.
«Айнтрахт» завоевал свой пятый Кубок Германии, но сделал это впервые за 30 лет. «Бавария», в свою очередь, проиграла в финале национального кубка впервые с сезона-2011/12. Это был последний матч мюнхенцев под руководством главного тренера Юппа Хайнкеса.
Кубок Германии. Финал
«Бавария» — «Айнтрахт» — 1:3 (0:1)
Голы: Ребич, 11 (0:1). Левандовски, 53 (1:1). Ребич, 82 (1:2). Гачинович, 90+6 (1:3)«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Тиагу Алькантара (Толиссо, 64), Хави Мартинес, Родригес, Мюллер (Коман, 70), Левандовски, Рибери (Вагнер, 87)«Айнтрахт»: Градецки, Абраам, Хасебе, Сальседо, Да Коста, де Гузман (Русс, 74), Вольф (Гачинович, 60), Маскарель, Виллемс, Ребич (Алле, 89), БоатенгПредупреждения: Сальседо, 7. Левандовски, 37. Хасебе, 45+1. Виллемс, 45+2. Ребич, 82. Коман, 86