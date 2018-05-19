Эпоха Абрамовича. «Особенный» и все-все-все

Команде не хватало мотивации и напора, которые позволили всего за год до этого выиграть рекордные 30 матчей на пути к титулу АПЛ. Итальянец часто жаловался на совет директоров и их влияние на трансферную деятельность, он пытался использовать Эдена Азара в качестве ложной девятки, но практически ничего не получалось.

Впереди клуб ждет очередная смена тренера. Гарри Эдвардс в своей статье для squawka.com вспомнил всю историю перемен на тренерском мостике за 15-летний период Романа Абрамовича в качестве владельца «Челси».

12. Андре Виллаш-Боаш

Период работы: 2011-2012

Трофеи: —

Статистика: 40 матчей (19 побед, 11 ничьих, 10 поражений)

Когда Андре Виллаш-Боаш был назван новым главным тренером «Челси» после отставки Карло Анчелотти, его начали называть следующим Моуринью.

У специалиста были свежие идеи, которые он принес из «Порту». Он понимал, как клуб должен воспитывать молодых талантов. Но Виллаш-Боаш в итоге слишком поспешил, когда пытался избавиться от ветеранов, в результате чего перед командой замаячила перспектива остаться без трофеев.

В итоге тренер наблюдал, как его подопечные выиграли Кубок Англии и Лигу чемпионов всего черед два месяца после его увольнения.

11. Фелипе Сколари

Период работы: 2008-2009

Трофеи: —

Статистика: 36 матчей (20 побед, 11 ничьих, 5 поражений)

Болельщики «Челси» были в восторге, когда летом 2008-го команду возглавил экс-тренер сборных Бразилии и Португалии. Однако радость длилась недолго, так как команде под руководством Сколари не хватало вдохновения, а в глазах игроков не было искры.

Специалист покинул команду, когда она шла третьей в АПЛ, но игра команды выглядела так, словно футболистам не надо вообще ничего. Позже Сколари утверждал, что его уволили из-за «проблем с коммуникацией» — его незнания английского языка.

10. Гус Хиддинк (второй приход)

Период работы: 2015-2016

Трофеи: —

Статистика: 27 матчей (10 побед, 11 ничьих, 6 поражений)

Поклонники «синих» постарались быстро забыть сезон 2015/16, поскольку Хиддинк был призван спасать ситуацию после увольнения Моуринью, но далее последовал вылет из Лиги чемпионов по итогам противостояния с ПСЖ, а также четвертьфинальное поражение от «Эвертона» в Кубке Англии.

В Премьер-лиге лондонцы стали десятыми, а возвращение Хиддинка не стало таким же успешным, как его дебютное назначение. Под руководством голландца команда выиграла всего 10 из 27 матчей.

9. Клаудио Раньери

Период работы: 2000-2004

Трофеи: —

Статистика: 184 матча (95 побед, 44 ничьи, 45 поражений)

Итальянец стал первым менеджером эпохи Романа Абрамовича, но провел в клубе всего год после появления российского миллиардера в руководстве «Челси».

Раньери хорошо справлялся со своей работой до продажи клуба. «Челси» вышел в финал Кубка Англии 2002 года и постепенно продвигался все выше в Премьер-лиге. При этом тренере состоялся прорыв в игре легенды клуба Джона Терри, а также был куплен еще один идол Фрэнк Лэмпард.

При Абрамовиче «Челси» Раньери занял второе место в АПЛ вслед за лондонским «Арсеналом». Кроме того, лондонцы прошли «канониров» на пути в полуфинал Лиги чемпионов, но там именно решения тренерского штаба помешали команде пройти «Монако», что повлекло за собой отставку итальянца.

8. Аврам Грант

Период работы: 2007-2008

Трофеи: —

Статистика: 54 матча (36 побед, 13 ничьих, 5 поражений)

Когда Моуринью после неудачного сезона в сентябре 2007 года покинул клуб, главным тренером весьма неожиданно был объявлен Аврам Грант, работавший ассистентом португальца.

Дела израильского специалиста шли не так уж плохо, он приблизил команду к трем титулам, но выиграть хотя бы один из них не удалось, что привело к его отставке.

В АПЛ «синие» уступили «Манчестер Юнайтед», хотя преследовали манчестерцев до последнего и отстали всего на два очка. В Кубке Лиге на стадии четвертьфинала лондонцы сенсационно уступили «Барнсли».

Самым ярким достижением стал выход в финал Лиги чемпионов, но промах Джона Терри в серии пенальти не позволил завоевать трофей в противостоянии с МЮ.

7. Рафаэль Бенитес

Период работы: 2012-2013

Трофеи: Лига Европы (2013)

Статистика: 48 матчей (28 побед, 10 ничьих, 10 поражений)

Самое непопулярное решение Абрамовича на тренерском мостике, учитывая факт работы испанца в «Ливерпуле» и его дерзкие комментарии в адрес «Челси».

Испанец начал не лучшим образом, не сумев победить в первых трех матчах. Также был проигран финал клубного ЧМ «Коринтиансу».

Однако постепенно команда нашла свою игру и заняла третье место в Премьер-лиге, гарантировав себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. В Лиге Европы прогремел наибольший успех: команда Рафы Бенитеса вышла в финал и победила «Бенфику» в Амстердаме.

6. Гус Хиддинк (первый приход)

Период работы: 2009

Трофеи: Кубок Англии (2009)

Статистика: 22 матча (16 побед, 5 ничьих, 1 поражение)

Голландец стал временым менеджером Абрамовича и получил команду от Сколари.

Команда под руководством Хиддинка проиграла только один матч против «Тоттенхэма», лондонцы набрали чемпионский темп, но в концовке чего-то не хватило, в результате чего впереди оказались МЮ и «Ливерпуль».

Успешно выступить удалось только в Кубке Англии, где в финале был обыгран «Эвертон». В Лиге чемпионов «Челси» был остановлен «Барселоной» на стадии полуфинала.

В конце сезона фанаты надеялись, что Хиддинк решит остаться и продолжит строить собственную команду, но голландец покинул клуб и возглавил сборную России, которую вывел в полуфинал Евро-2008.

5. Роберто Ди Маттео

Период работы: 2012

Трофеи: Лига чемпионов (2012), Кубок Англии (2012)

Статистика: 42 матча (25 побед, 8 ничьих, 9 поражений)

Итальянский специалист, который родился в швейцарии, изначально был всего лишь помощником Андре Виллаш-Боаша, а в марте 2012-го стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки португальца и в итоге привел клуб к первому в истории триумфу в Лиге чемпионов.

Сначала «Челси» удалось пройти «Наполи», после чего были биты «Бенфика» и «Барселона». В решающем поединке лондонцы встречались с «Баварией» в Мюнхене и сумели победить немцев в серии послематчевых пенальти со счётом 4:3 (игровое время матча завершилось со счетом 1:1).

Ди Маттео подкрепил этот успех победой в Кубке Англии, но в Премьер-лиге лондонцам удалось стать только шестыми. Коуч избавился от приставки «и.о.», однако в новом сезоне английский гранд не сумел выйти из группы Лиги чемпионов, за что Ди Маттео был уволен.

4. Жозе Моуринью (второй приход)

Период работы: 2013-2015

Трофеи: Премьер-лига (2015), Кубок Лиги (2015)

Статистика: 136 матчей (80 побед, 27 ничьих, 29 поражений)

Португалец вернулся в «Челси» с задачей перестрить команду в процессе смены поколений и помочь молодым талантам стать новыми лидерами коллектива.

В первом сезоне у «Челси» был заметен небольшой рост, а команда заняла третье место в АПЛ вслед за «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Кроме того, Джон Терри вновь стал ключевой фигурой в защите команды.

Затем «Особенный» продолжил свою личную традицию выигрывать титул во втором сезоне в клубе. «Челси» в четвертый раз в своей истории выиграл Премьер-лигу и опередил ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на восемь очков.

Еще одним триумфом стало завоевание трофея Кубка Лиги. Кроме того, команду повели за собой новые лидеры Диего Коста и Сеск Фабрегас, а Тибо Куртуа стал первым номером в воротах, заменив легендарного Петра Чеха.

В следующем сезоне ситуация изменилась, а Моуриньо продержался на своей должности всего четыре месяца. «Челси» оказался близок к зоне вылета, а в команде начались конфликты.

3. Антонио Конте

Период работы: 2016-2018

Трофеи: Премьер-лига (2017)

Статистика: 105 матчей (68 побед, 17 ничьих, 20 поражений)

После Моуриньо и десятого места на финише АПЛ перед Конте была поставлена сложная задача превратить растрепанный коллектив в претендента на титул.

Казалось, что у итальянца ничего не получится, так как последовали поражения от «Ливерпуля» и «Арсенала». Но затем что-то изменилось, команда начала играть в три защитника, а на фланге начал действовать Виктор Мозес, после чего последовала серия из 13 побед подряд, которая в том числе состояла из шести матчей без пропущенных голов и побед в поединках с МЮ, «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». «Синие» стали второй командой в истории, которой удалось провести такую серию в чемпионате.

Серия стала катализатором завоевания титула в АПЛ, а «синие» выиграли 30 матчей за сезон — новый рекорд, который побил Пеп Гвардиола во главе «Сити».

Кроме того, лондонцы вышли в финаал Кубка Англии, но там победу праздновал «Арсенал».

Второй сезон с Конте получился не таким успешным. Были поражения от «Вест Хэма», «Уоторда» и «Борнмута», а недавний триумф «Ньюкасла» со счетом 3:0 вовсе стал шоком и печальным итогом. Команда пробилась в финал Кубка Англии, но это слабое утешение на фоне пятого места в АПЛ.

2. Карло Анчелотти

Период работы: 2009-2011

Трофеи: Премьер-лига (2010), Кубок Англии (2010)

Статистика: 109 матчей (67 побед, 20 ничьих, 22 поражения)

После неудачного опыта сотрудничества со Сколари в 2008-м и отъезда Хиддинка в Россию, следующим наставником команды стал Анчелотти.

Итальянец добился успеха на внутренней арене. Лондонцы оформили «дубль» в виде титула АПЛ и Кубка Англии. Это был первый тренер эпохи Абрамовича, которому удалось виграть оба турнира за один сезон.

Тогда футболисты «Челси» забили рекордные (на тот момент) 103 гола за сезон в Премьер-лиге и четыре раза забивали по семь более мячей за игру.

Во втором сезоне ситуация пошла на спад, а лондонцы набрали в АПЛ только 71 очко — рекордно низкий показатель при Абрамовиче на тот момент. Хоть «синим» и удалось стать вторыми вслед за МЮ, увольнение последовало после поражения от «Эвертона» со счетом 0:1 в заключительном туре.

1. Жозе Моуринью (первый приход)

Период работы: 2004-2007

Трофеи: Премьер-лига (2005, 2006), Кубок Англии (2007), Кубок Лиги (2005, 2007)

Статистика: 185 матчей (124 победы, 40 ничьих, 21 поражение)

Тогда «Особенному» удалось стать лучшим тренером в истории клуба. У лондонцев нет аналогов успеху португальца в эпоху Романа Абрамовича.

После триумфа с «Порту» в Лиге чемпионов, Моуринью сумел создать грозную силу в Лондоне, которая отличалась одним из лучших защитных редутов в истории Премьер-лиги.

Лондонцы провели блестящий сезон и проиграли всего один матч «Манчестер Сити», да и там был назначен сомнительный пенальти. Команда пропустила невероятные 15 голов — в среднем 0,39 мяча за игру. «Синие» набрали рекордные на тот момент 95 очков, которые продержались до уходящего сезона, в котором блестяще выступил «Сити» Гвардиолы.

«Челси» продолжил сверкать и во втором сезоне, вновь завоевав чемпионство в Премьер-лиге. Тогда португалец окончательно влюбил в себя публику, добавив к этому Кубкок Англии и Кубок Лиги в своем третьем сезоне в клубе.