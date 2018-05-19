«Арарат» переедет в Армению, «Ротор-Волгоград» останется в ФНЛ

Московскийсо следующего сезона будет выступать в. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова гендиректора клуба Погоса Галстяна.

«Арарат» не получил лицензию и решил покинуть Россию ФК «Арарат» 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

Столичный клуб был создан в 2017 году и заявился в группу «Центр» ПФЛ. В начале сезона за него выступали бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Алексей Ребко, а также Игорь Лебеденко. Зимой клуб из-за финансовых трудностей расстался с дорогостоящими легионерами, но все равно с большим отрывом выиграл группу. Тем не менее, он не получил лицензию РФС на выступление в ФНЛ.

«Клуб в следующем сезоне не будет выступать в Футбольной национальной лиге. Он будет выступать в чемпионате Армении. Пока не известно, как точно будет называться клуб в Армении, но, скорее всего, это будет "Арарат-Москва". Что касается причин переезда, то, на мой взгляд, это отказ в лицензировании клуба.

Мы отдали документы, но не получили лицензию. Видимо, у нас что-то не совсем в порядке, но эти вопросы нужно адресовать в юридический отдел. У нас была хорошая и сильная команда, все футболисты высокого уровня. Уверен, что все игроки найдут достойные варианты продолжения карьеры. Да, конечно, печальная получилась ситуация, но это спорт», — заявил Галстян.

Благодаря переезду «Арарата» место в ФНЛ сохранит «Ротор-Волгоград», который занял 17-е место по итогам сезона.

Ранее вылета избежал «Зенит-2», который стал 16-м в ФНЛ, но победитель «Востока» «Сахалин» также не получил лицензию РФС.