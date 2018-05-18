Роналдиньо надеется, что Бразилия победит на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Бразилиирассказал, кого считает фаворитом предстоящего ЧМ-2018.

«Я, конечно, надеюсь, что мы выиграем – Бразилия. Чемпионат... может произойти, что угодно, хорошие команды собрались. Но нам будет непросто. У нас очень много молодых, талантливых ребят, и все болельщики возлагают большие надежды на эту сборную.

Кто из современных футболистов может сравниться со мной? Я никогда не любил сравнения, у каждого свой стиль игры. Вообще, стиль игры бразильцев всегда связан с дриблингом атакующих игроков. Но я не люблю сравнивать. Каждый игрок обладает своими фишками», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Сборная Бразилии на ЧМ-2018 сыграет в группе Е с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.