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    Головин — в числе лучших молодых игроков Лиги Европы

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    Александр Головин
    На фото:Александр Головин
    Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин вошел в число лучших молодых игроков сезона в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

    Головин принял участие в 5 матчах плей-офф, куда ЦСКА вышел с 3-го места в группе Лиги чемпионов, и забил 2 гола.

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    Полностью список лучших молодых игроков выглядит следующим образом:

    Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Дайо Упамекано («Лейпциг»), Уссем Ауар («Лион»), Эшли Мэйтлэнд-Найлс («Арсенал»), Амаду Айдара («Зальцбург»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Виктор Цыганков («Динамо» Киев), Головин, Тонги Ндомбеле («Лион»), Родри Эрнандес («Вильярреал»), Патрик Крутоне («Милан»), Адемола Лукмен («Эвертон»).

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