Головин — в числе лучших молодых игроков Лиги Европы

Головин принял участие в 5 матчах плей-офф, куда ЦСКА вышел с 3-го места в группе Лиги чемпионов, и забил 2 гола.
Гризманн признан лучшим игроком финала Лиги Европы
Полностью список лучших молодых игроков выглядит следующим образом:
Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Дайо Упамекано («Лейпциг»), Уссем Ауар («Лион»), Эшли Мэйтлэнд-Найлс («Арсенал»), Амаду Айдара («Зальцбург»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Виктор Цыганков («Динамо» Киев), Головин, Тонги Ндомбеле («Лион»), Родри Эрнандес («Вильярреал»), Патрик Крутоне («Милан»), Адемола Лукмен («Эвертон»).