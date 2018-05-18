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    Защитник «Зенита» сыграл в футбол с осужденными колонии

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    Александр Анюков
    На фото:Александр Анюков
    Защитник «Зенита» Александр Анюков встретился с осужденными исправительной колонии в Котласе Архангельской области, обсудил перспективы российской сборной на предстоящем чемпионате мира и сыграл в футбол за две команды в одном матче, сообщает 29.fsin.su.

    «Футболист провел беседу с отбывающими наказание и ответил на интересующие вопросы. Самый главный касался предстоящего чемпионата мира, который совсем скоро начнется в России. Осужденные обсудили с футболистом, каких результатов достигнет сборная. От громких высказываний Анюков воздержался, ответив, что надеется на удачное выступление, и что из группы команда должна выйти.

    Также Анюков провел мастер-класс и в завершении встречи сыграл с командами осужденных ИК-4. Чтобы никому не было обидно, известный футболист вышел на поле в первом тайме с одной командой, в следующем – с другой. Встреча завершилась с равным счетом», — говорится в сообщении.

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