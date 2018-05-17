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    Гризманн: Я многие годы работал, чтобы насладиться моментом

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    Антуан Гризманн
    На фото:Антуан Гризманн
    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Марселем» (3:0) в финале Лиги Европы.

    Француз забил два первых мяча мадридской команды в матче.

    «Очень счастлив. Я многие годы работал, чтобы насладиться таким вот моментом. Ради этого я оставил свой дом, когда мне было 14. Моя семья приехала сюда, чтобы поддержать меня. Мы как следует отпразднуем.

    Не знаю, как описать завершение атаки, которая привела ко второму голу. Наверное, хладнокровное.

    Я мечтал выиграть трофей с Симеоне, говорил себе, что пришло мое время. Он многому меня научил, сделал из меня одного из лучших футболистов мира. Надеюсь, что смогу продолжать играть на том же уровне.

    Мои чувства к клубу растут с каждым матчем, с каждым сезоном. Я в "Атлетико" уже четыре года — у меня крепкая связь с товарищами по команде, с болельщиками. Поэтому я и отдаю все силы здесь», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Стандартный финал«Марсель» — «Атлетико». Прогноз и ставки на финал Лиги Европы 16 мая
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