Врачи спасли жизнь сыну Давида Сильвы

На фото: Давид Сильва с сыном twitter.com/21LVA

Полузащитниксообщил, что жизнь его пятимесячного сына— в безопасности.

«Мы наконец-то возвращаемся домой! Мы бесконечно благодарны потрясающей команде педиатров из отделения интенсивной терапии госпиталя Каса-де-Салюд за их профессионализм и гуманное отношение на протяжении этих долгих пяти месяцев. Просто спасибо!», — написал Сильва в Twitter.

Сын испанского футболиста появился на свет раньше срока. На протяжении пяти месяцев врачи боролись за его жизнь, и их старания увенчались успехом.

Из-за состояния здоровья Матео Давид Сильва несколько раз пропускал матчи «Ман Сити» по ходу сезона. Также испанец пропустил чемпионский парад «горожан».

¡Por fin nos vamos a casa! Estaremos eternamente agradecidos con el increíble equipo de las unidades de Maternidad y UCI pediátrica del Hospital Casa de Salud por la profesionalidad y el trato humano que nos han demostrado estos 5 largos meses.Simplemente Gracias!👶🏽 pic.twitter.com/j77IuVfjib — David Silva (@21LVA) 15 мая 2018 г.

В сезоне 2017-2018 Сильва провел за «горожан» 40 матчей, забив 10 мячей и сделав 13 голевых передач.