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    Врачи спасли жизнь сыну Давида Сильвы

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    Давид Сильва с сыном
    На фото:Давид Сильва с сыном
    Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сообщил, что жизнь его пятимесячного сына Матео — в безопасности.

    «Мы наконец-то возвращаемся домой! Мы бесконечно благодарны потрясающей команде педиатров из отделения интенсивной терапии госпиталя Каса-де-Салюд за их профессионализм и гуманное отношение на протяжении этих долгих пяти месяцев. Просто спасибо!», — написал Сильва в Twitter.

    Сын испанского футболиста появился на свет раньше срока. На протяжении пяти месяцев врачи боролись за его жизнь, и их старания увенчались успехом.

    Из-за состояния здоровья Матео Давид Сильва несколько раз пропускал матчи «Ман Сити» по ходу сезона. Также испанец пропустил чемпионский парад «горожан».


    В сезоне 2017-2018 Сильва провел за «горожан» 40 матчей, забив 10 мячей и сделав 13 голевых передач.

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