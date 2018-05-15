Сборная Германии объявила расширенную заявку на ЧМ-2018

Тренерский штабсборной Германии во главе сназвал расширенную заявку на чемпионат мира-2018.

В расширенный состав вошли 27 футболистов, в том числе голкипер Мануэль Нойер, который пропустил весь сезон из-за травмы. В то же время не попал в заявку автор победного гола в финале ЧМ-2014 Марио Гетце.

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп

Защитники: Джером Боатенг, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс, Джошуа Киммих, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Джонатан Та

Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Сами Хедира, Марко Ройс, Тони Кроос, Месут Озил, Себастьян Руди

Нападающие: Марио Гомес, Лерой Сане, Тимо Вернер, Томас Мюллер, Нильс Петерсен