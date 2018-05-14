ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Игнашевич возвращается в сборную России

    Футбол России Сборная России ЦСКА
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Сергей Игнашевич
    На фото:Сергей Игнашевич
    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич получил вызов в сборную России и заменит защитника «Рубина» Руслана Камболова, который получил травму в матче 30-го тура РФПЛ против «Краснодара».

    Об этом сообщает официальный Twitter сборной России.

    «Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и стали просчитывать различные варианты о замене. Я позвонил защитнику Серею Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече, на которой поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае того, если Камболову травма помешает полноценно тренироваться на сборе.

    Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова. Так что ждем 18 мая Игнашевича на сборе в Новогорске», — сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, передает РФС.

    Напомним, 38-летний Игнашевич не выступал за сборную России после Евро-2016.

    Шатов не включен в состав сборной России из-за травмы

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • На улице ЦСКА заслуженный праздник
  • Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы
    •
  • Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в столичном дерби заключительного тура РФПЛ
    •
  • 14/05
    • ЦСКА объявил об уходе Миланова
  • 14/05
    • Игнашевич: Предложение Черчесова было неожиданным
  • 13/05
    • ЦСКА победил «Анжи» и стал вторым в РФПЛ, «Спартак» — третий
  • 13/05
    • Гончаренко: Вернблум и Миланов не останутся в ЦСКА
  • 13/05
    • Головин может перейти в один из европейских клубов до ЧМ-2018
  • 13/05
    • Бабаев: По возможным трансферам работа ведется
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Динамо» Ленинград — сборная ленинградского металлозаводаГлавные матчи Великой Отечественной войныФутбольные игры, от которых стынет кровь в жилахПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018
    Подробный разбор
  • На улице ЦСКА заслуженный праздник
  • Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы
    •
  • Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в столичном дерби заключительного тура РФПЛ
    •
  • Загадочный «Ротор», герой-дебютант и второй шанс «Оренбурга»
  • СМИ – об итогах ФНЛ сезона 2017/18.
    •
  • Время вышло. Эпоха «динозавров» ушла в прошлое
  • «Гамбург» впервые за 55 лет покидает Бундеслигу
    •
  • Испорченный праздник. «Парк де Пренс» попрощался с Моттой и Эмери
  • Поражение «Пари Сен-Жермен» от «Ренна» — в обзоре СМИ
    •
  • Топ-4 игрока, которых обожают фаны соперников
  • Идолы нравственности и просто хорошие парни
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия и Словакия не забросят много шайб
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 14 мая
  • 2,10
    •
  • Россия – Швеция. Кто выиграет битву за первое место в группе «А»?
  • Россия — Швеция. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 15 мая
  • 1,84
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 21:55
    • Сампаоли объявил расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018
  • 21:44
    • В Федерации футбола Италии подтвердили назначение Манчини
  • 21:31
    • Арбитр ЧМ-2018 получил пожизненную дисквалификацию из-за вымогательства взятки
  • 21:03
    • Сборная Бразилии объявила состав на ЧМ-2018
  • 20:35
    • Игнашевич: Предложение Черчесова было неожиданным
  • 20:06
    • ЦСКА объявил об уходе Миланова
  • 19:11
    • Тухель стал новым главным тренером ПСЖ
  • 18:58
    • «Хоффенхайм» подписал полузащитника «Кельна»
  • 18:41
    • Тульский «Арсенал» на сборе в Австрии сыграет с «Витессом» Слуцкого
  • 18:24
    • РФС рассказал о ситуация с получением лицензии у клубов ФНЛ
  • 18:11
    • Неста возглавил «Перуджу»
  • Успех «Барселоны» в этом сезоне не стал историческим
  • Реакция прессы на матч «Леванте» — «Барселона»
    • 16:53
  • 16:52
    • Федун: Первоочередная задача «Спартака» — попадание в Лигу чемпионов
  • 16:38
    • «Тоттенхэм» продлил контракт с защитником
  • 16:09
    • Сборная Дании объявила расширенный состав на ЧМ-2018
  • 15:55
    • СМИ: Анчелотти согласился возглавить «Наполи»
  • 15:36
    • Тевес объявил о завершении карьеры по истечению контракта с «Бока Хуниорс»
  • «Гремио» решит все вопросы с выходом в следующий раунд
  • «Монагас СК» — «Гремио». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая
    • 1,69Послезавтра в 03:30
  • Смогут ли «вожди» отвоевать второе место?
  • «Коло-Коло» — «Боливар». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая
    • 1,78Послезавтра в 03:30
  • 15:23
    • Селихов перенес операцию в Риме
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус