Игнашевич возвращается в сборную России

Защитникполучил вызов ви заменит защитника, который получил травму в матче 30-го тура РФПЛ против

Об этом сообщает официальный Twitter сборной России.

«Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и стали просчитывать различные варианты о замене. Я позвонил защитнику Серею Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече, на которой поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае того, если Камболову травма помешает полноценно тренироваться на сборе.

Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова. Так что ждем 18 мая Игнашевича на сборе в Новогорске», — сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, передает РФС.

Напомним, 38-летний Игнашевич не выступал за сборную России после Евро-2016.

Шатов не включен в состав сборной России из-за травмы