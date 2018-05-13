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    «Ливерпуль» без проблем разобрался с «Брайтоном»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В 38-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле принимал «Брайтон» и одержал разгромную победу со счетом 4:0.

    Голами в составе ливерпульцев отличились Салах, Ловрен, Соланке и Робертсон.

    Три очка позволили «Ливерпулю» получить путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Подопечные Юргена Клоппа завершили сезон на четвертой позиции, набрав 75 очков. «Брайтон» стал 15-м (40 очков).

    АПЛ. 38-й тур
    «Ливерпуль» – «Брайтон» — 4:0 (2:0)
    Голы: 1:0 – 26 Салах, 2:0 – 40 Ловрен, 3:0 – 53 Соланке, 4:0 – 85 Робертсон«Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Ловрен, Мане (Лаллана, 74), Хендерсон, Салах (Вудберн, 84), Вейналдум, Фирмино (Ингз, 84), Соланке.«Брайтон»: Райан, Данк, Бонг, Скелотто, Даффи (Голдсон, 71), Марч, Проппер, Кнокерт, Кайяль (Гросс, 57), Локадия (Мюррей, 57), Стивенс.
    «Ливерпуль» оформит выход в Лигу чемпионов«Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 13 мая
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