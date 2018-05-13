«Ливерпуль» без проблем разобрался с «Брайтоном»

Три очка позволили «Ливерпулю» получить путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Подопечные Юргена Клоппа завершили сезон на четвертой позиции, набрав 75 очков. «Брайтон» стал 15-м (40 очков).

Голами в составе ливерпульцев отличились Салах , Ловрен, Соланке и Робертсон .

В 38-м туре английской Премьер-лигина своем поле принимали одержал разгромную победу со счетом 4:0.

«Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 13 мая

«Ливерпуль» оформит выход в Лигу чемпионов «Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 13 мая

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