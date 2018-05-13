«Ливерпуль» без проблем разобрался с «Брайтоном»

Голами в составе ливерпульцев отличились Салах, Ловрен, Соланке и Робертсон.
Три очка позволили «Ливерпулю» получить путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Подопечные Юргена Клоппа завершили сезон на четвертой позиции, набрав 75 очков. «Брайтон» стал 15-м (40 очков).
АПЛ. 38-й тур
«Ливерпуль» – «Брайтон» — 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – 26 Салах, 2:0 – 40 Ловрен, 3:0 – 53 Соланке, 4:0 – 85 Робертсон«Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Ловрен, Мане (Лаллана, 74), Хендерсон, Салах (Вудберн, 84), Вейналдум, Фирмино (Ингз, 84), Соланке.«Брайтон»: Райан, Данк, Бонг, Скелотто, Даффи (Голдсон, 71), Марч, Проппер, Кнокерт, Кайяль (Гросс, 57), Локадия (Мюррей, 57), Стивенс.