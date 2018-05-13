Время вышло. Эпоха «динозавров» ушла в прошлое

Славная история

«Гамбург» — один из старейших и самых титулованных клубов Германии. Этот клуб был единственным, кто сыграл во всех сезонах Бундеслиги со времени ее создания в 1963 году.

На домашней арене клуба — «Фолькспаркштадион» — установлены специальные часы, которые ведут посекундный отсчет с того момента, как команда играет в элитном дивизионе.

Топ-4 игрока, которых обожают фаны соперников Идолы нравственности и просто хорошие парни «Черно-синие» так долго играют в Бундеслиге, что даже заработали прозвище «динозавры», ведь помнят первые этапы становления лиги. Даже мюнхенская «Бавария», настоящий и признанный гранд немецкого футбола, вошла в элиту только в 1965 году и не могла похвастаться рекордом «Гамбурга».

Футболисты «Гамбурга» шесть раз становились чемпионами страны, а Бундеслигу выигрывали в сезонах 1978/79, 1981/82, 1982/83.

Клуб помог развиться таким известным футболистам, как Уве Зеелер, Манфред Кальц, Кевин Киган и Рафаэль ван дер Варт.

Упадок

Начиная с 90-х годов прошлого века «Гамбург» начал терять статус топ-клуба в Германии, но все же держал определенный уровень еще пару десятилетий.

А вот с сезона 2013/14 у «черно-синих» наступили настоящие проблемы, ведь они завершили сезон на 16-м месте и были вынуждены бороться за выживание в стыковых матчах с «Гройтер Фюртом», который одолели лишь за счет гола, забитого в гостях.

Прошел еще один сезон, как «Гамбург» вновь оказался на 16-й позиции, а в стыковых матчах играл против «Карлсруэ». Сыграв вничью 1:1 на своем поле, «динозавры» в гостях уступали 0:1 вплоть до 90-й минуты, пока гол Николая Мюллера не перевел игру в овертайм, в котором им вновь улыбнулась удача.

«Стыки» грозили «Гамбургу» и в прошлом сезоне, но лишь по итогам последнего тура он сумел подняться с 16-го на 14-е место и обезопасил себя от вылета. Впрочем, лишь на один сезон.

Полный хаос

Этот сезон оказался еще более хаотичным, чем предыдущие. На его протяжении сразу три тренера побывали у руля команды.

Все началось с Маркуса Гисдоля, продержавшегося до января. К тому моменту команда смогла выиграть всего четыре матча в чемпионате Германии.

Неймар раздора Перейдет ли бразилец из ПСЖ в «Реал»? Затем в клуб пришел Бернд Холлербах, но и он задержался всего на два месяца, набрав с командой всего три очка благодаря трем ничьим.

В середине марта шанс получил Кристиан Тиц, работавший с молодежной командой. Особых успехов от него не ждали, но в апреле его подопечных прорвало.

Если 1 апреля «Гамбург» находился на последнем месте в турнирной таблице в семи очках от последнего безопасного места, то затем одержал три победы в пяти матчах и перед заключительным туром рассчитывал на спасение.

Слишком позднее пробуждение

Как оказалось, «Гамбург» пришел в себя слишком поздно. В последнем туре он был просто обязан обыгрывать менхенгладбахскую «Боруссию», а также рассчитывать, что «Кельн» победит «Вольфсбург».

Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене» Со своей задачей «динозавры» справились, выиграв 2:1, вот только «волки» тоже набрали три очка и не пустили «Гамбург» в зону стыковых матчей, отправив эту команду во второй дивизион впервые за 55 лет.

Примечательно, что в 32-м туре «Гамбург» в гостях одержал победу над «Вольфсбургом» 3:1. В восьми играх под руководством Тица «черно-синие» набрали 13 очков, то есть более трети всех баллов за сезон. Но и этого оказалось недостаточно.

Погромы и слезы

Сразу после финального свистка, когда официально стало известно о вылете «Гамбурга», болельщики команды устроили настоящий Армагеддон на футбольном поле, которое забросали файерами.

Три трофея — серые будни для одних, выход в финал — сказка для других Реакция прессы на завоевание ПСЖ Кубка Франции Полиции пришлось вмешаться, но даже правоохранительные органы долгое время не могли успокоить разъяренных фанатов, которые отказывались верить в то, что их клуб не будет представлен в Бундеслиге в следующем сезоне.

В этот же момент футболисты «Гамбурга» не могли сдержать слезы. Команда уже несколько раз находилась на грани, но все же цеплялась за последнюю соломинку. В этот раз не вышло, и знаменитые часы пришлось остановить. Для нынешней команды время в элите вышло.

Беспорядки на стадионе Фото: dw.com

Туманные перспективы

Теперь «Гамбургу» предстоит сыграть во втором дивизионе, выбраться из которого точно будет непросто.

Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18 Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют Во-первых, уровень второй Бундеслиги довольно высок. Недаром ее называют одной из сильнейших вторых лиг Европы, а если она кому-то и уступает, то только Чемпионшипу.

Во-вторых, «Гамбург» точно ждут финансовые проблемы. На днях известный бизнесмен Клаус-Михаэль Кюне, инвестировавший в клуб миллионы евро, назвал его «своим худшим инвестиционным решением в жизни».

Кроме того, многие футболисты просто сбегут, так как не захотят получать урезанные на 30-40 процентов зарплаты. В то же время болельщики могут отвернуться от «Гамбурга», что обернется еще большими финансовыми потерями.