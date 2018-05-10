Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России

Для основанного в 2013 году клуба это первый трофей в истории. Подопечные Дмитрия Парфенова завоевали путевку в Лигу Европы, но в РФС ранее заявили, что клуб не сможет получить лицензию на участие в еврокубках.

Курск отрывался по полной

«Болельщики Курска – лучшие. 3 тысячи человек добрались до Волгограда и с утра гуляли по городу. Их сектор выделялся на фоне всего стадиона с самого начала – парни приехали с перфомансом.

Фактически курские болельщики поделились на две группы: фанаты и более спокойные зрители. Объединялись они только на заряде "Вперёд, куряне". Но без перерывов отрывался только фан-сектор.

"Авангард" играл с таким же кайфом, как за него болели. Быстро пропустил, невероятно красиво отыгрался. Не забил в пустые, чудом не дал забить сопернику в следующей же атаке. Курская команда научилась обыгрывать соперников даже на своем жутком поле домашнего стадиона. Оказавшись на идеальном газоне, "Авангард" будто забыл о статусе матча и просто наслаждался шансом поиграть в футбол», — отмечает настрой курской команды и ее болельщиков автор «Чемпионата» Павел Пучков.

Искры из-под бутс

«Первый тайм получился бодрым. Проблема игры в середине поля? Ее просто не было. Середины. Команды пролетали центр поля без труда и обменивались атаками. А ведь казалось, что встанут в два автобуса и будут бодаться, боясь сделать лишний шаг вперед. Но нет, уже на 11-й минуте Алексей Скворцов, выиграв борьбу с защитников, протолкнул мяч в ворота. Трудовому голу номинальных хозяев предшествовала атака по правому флангу, откуда уже арендованный у "Краснодара" Илья Жигулев прострелил на одного из героев матча.

Из-за быстрого гола стало немного страшно. А вдруг теперь все-таки встанут у ворот тосненцы и превратиться финал кубка с сопротивление холодца и вилки? К счастью, "Авангард" попер вперед, частично оправдывая свое название. После навеса с левого фланга на технику в касание с дальнего угла вратарской в противоположный угол забил Игорь Киреев. Боже, это было так эффектно, что журналистам вновь пришлось бить друг друга по щекам. 16 минут бодрого футбола, никакого каттеначо, а лишь искры из-под бутс, два гола и яркая поддержка.

Пока болельщики Курска оголяли торс, негласно обращаясь к здешним комарам с просьбой поужинать, голкипер Александр Кобзев, равно как и Давид Юрченко, пару раз спасли ворота и подсушили ничейный счет. Сначала хотя бы до перерыва», — радуется хорошему футболу обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский.

Золотой Мирзов

Главные матчи Великой Отечественной войны Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах «Я все думал, когда же команды вспомнят, что на кону трофей и начнут охранять счет. И похоже, во втором тайме до них дошло, что матч не товарищеский. "Авангард" переключился на контратаки. "Тосно" давил позиционно, но вся острота возникала после индивидуальных проходов Мирзова. Стало больше остановок, грубости. Курские болельщики, многие из которых разделись по пояс, ругали за это судью Карасева.

А все остальные начали готовиться к дополнительному времени.

Однако "Тосно" все-таки додавил "Авангард", у которого совсем кончились силы. Мирзов вошел в штрафную, переиграл Дашаева, а затем и Кобзева.

Отмечать ставший золотым гол Мирзов побежал к сектору с фанатами "Авангарда". Снял майку, под ней – черкесский флаг. А у сектора на всякий случай уже стоял ОМОН.

Болельщики верили, однако чудес в этом матче уже хватало. Кубок у "Тосно", но победители – все», — резюмирует автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Ложка дегтя в бочке меда

Реанимация Кубка России на «Волгоград Арене» Все что нужно знать о финале Кубка России в Волгограде «Во втором тайме мало что изменилось. "Тосно" и "Авангард" — соперники приблизительно одного уровня, потому и феерии на поле ожидать не стоило. Парни из Курска смотрелись более цельно и слаженно, пусть им и не хватало исполнительского мастерства. "Тосно" же строил игру через фланги – в основном через техничного Мирзова.

С каждой минутой игра становилась все менее динамичной. Взрывал ее на фланге только Мирзов, который в итоге и забил победный мяч после великолепного прохода на индивидуальном мастерстве.

Сергей Карасев зафиксировал победу "Тосно" в финале – команда из Ленинградской области проделала феерический путь и, если бы не бюрократические проволочки, впервые в истории сыграла бы в еврокубках. Погребняк и партнеры от души радовались, но каждый понимал, что эта победа с точки зрения попадания в Лигу Европы мало что значит.

К сожалению, не все в футболе определяет спортивный принцип. Не подав заявку на лицензирование, клуб лишил себя возможности сыграть в Лиге Европы. Туда проходит шестая команда РФПЛ», — огорчает за тосненцев редакция Sport24.

Футбол в России жив

«Кубок наконец зацвел. На зло хейтерам, которым неугодны маленькие клубы. Счастливый конец свалился на второй по значимости турнир России то ли в честь грядущего чемпионата мира, то ли потому, что головокружительные развязки окончательно стали трендом 2018-го. Вряд ли хоть кто-то реально представлял таких финалистов на стадии четвертьфиналов, полуфинальная и вовсе ставила крест на надеждах будущего победителя. Но футбол придуман, чтобы удивлять, и у него получается.

"Тосно" выиграл в сезоне-2017/18 больше трофеев, чем "Зенит", потративший 94 млн евро на аргентинскую диаспору. Больше, чем "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" и другие элитарные клубы РФПЛ вместе взятые. Хотя бы поэтому Кубок России нужно любить.

Финал больше походил на встречу друзей. Доброжелательности моменту придавал Волгоград, который за несколько дней превратился в один из самых футбольных городов России. Неважно, сколько зрителей одновременно находилось на стадионе (их было 40 373). Важно, что шумовая поддержка была намного привлекательнее, чем на матче Россия – Бразилия, например. Кубок показал, что культура боления в стране все-таки жива, только выползает наружу лишь в экстремальных случаях», — радуется футбольному празднику автор Евроспорта Дмитрий Панферов.

Финал получился зрелищным

Лишат ли Россию одного места в еврокубках? Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда» «Поскольку команды Парфенова и Биджиева не привыкли к такой атмосфере, то получили верный повод устроить вечер открытого футбола. Это огромный плюс матча – смотрелась игра, поскольку не только техничный Мирзов легко проскакивал защитников. Причем не подумайте, что свободные зоны, неумение команд долго держать мяч или количество ошибок смущало. Даже если "Реал" и "Ливерпуль" в Киеве устроят размен ударами с таким же количеством ошибок защитных линий – нейтральные болельщики будут в восторге.

А в этом финале тех, кто болел за красивый футбол, было больше, чем поклонников любой из команд. Вот и получается, что финал получился идеальным для этой пары. Полные трибуны, конечно, любому матчу добавляют яркости, поэтому чего точно не сказать об игре "Тосно" и "Авангарда" — что финал получился плохим. Вратарь в чужой штрафной на последней минуте, красивый гол после индивидуального прохода, изнуряющая игра на встречных курсах – решающий матч свел команды, каждая из которых могла победить.

"Тосно" выиграл заслуженно, но впереди у них главное испытание в истории и борьба за выживание клуба с трофеем в руках. Необычный финал, такие матчи случаются раз в несколько десятилетий. Так что пусть деньги у "Тосно" найдутся – подадут заявку и чудом пройдут процедуру лицензирования, от вылета в ФНЛ спасутся, и Парфенов сможет набраться опыта в Лиге Европы, чтобы штурмовать в будущем новые вершины», — отмечает зрелищную игру команд автор Soccer.ru Станислав Горин.

Ненужный турнир

«Кубок постепенно стал идеологически чуждым РФПЛ турниром – он мешал игрокам восстанавливаться, он материально затратен. Победа в нем не дает путевку к большим деньгам в Лигу чемпионов, а в Лиге Европы много не заработаешь. ПФЛ позиционирует себя как турнир городов, и неплохо это рекламирует, у ФНЛ есть подпорка в виде ТВ-трансляций. У Кубка России нет ничего, только трофей и строчка в истории.

Теперь турнир стал не нужен технически. Посмотрите, что произошло. Не так давно и.о. президента федерации Александр Алаев заявил, что "Тосно" уже не получит лицензию на еврокубки, даже если туда выйдет – сроки вышли еще в марте, и в клубе из Ленинградской области дедлайн пропустили.

"Авангард" лицензируется через УЕФА – и не факт, что пройдет. Так зачем турнир, в котором а) нельзя заработать (что важно для топов) и б) даже в случае победы не факт, что тебя пустят в Европу (что важно для команд второй восьмерки и клубов ФНЛ).

Более того, отношение к турниру и нынешняя пара финалистов ставит под вопрос и привлекательность Суперкубка, который, как говорил глава РФПЛ Сергей Прядкин, могли провести и в Катаре», — ставит крест на турнире автор «Спорт-экспресса» Сергей Егоров.