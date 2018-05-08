Реанимация Кубка России на «Волгоград Арене»

Бесплатный финал

Решающая встреча турнира, в которой встретятся «Тосно» из Ленинградской области и клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Авангард» из Курска, стартует на построенной к чемпионату мира «Волгоград-Арене» в 19: по московскому времени. Номинальные хозяева — куряне.

Финальный матч Кубка России обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, сообщает официальный сайт РФС. Его ассистентами будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Резервный судья – Сергей Лапочкин, инспектор матча – Гаряфий Жафяров.

С 6 по 8 мая прошел тур Кубка России по Волгоградской области — трофей посетил все футбольные города региона. 8 мая Кубок привезли к трехтысячному стадиону «Зенит» и выставили перед матчем юношеских сборных России и Германии. В день финала кубок будет выставлен перед «Волгоград-Ареной».

Возложение цветов на Мамаевом Кургане делегациями юношеских сборных России и Германии. pic.twitter.com/48YAz6paAA — РФС (@official_rfs) 7 мая 2018 г.

Неожиданный финал «Тосно» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка России по футболу 9 мая На финал Кубка реализовано около 40 тысяч билетов при реальной вместимости стадиона около 42 тысяч мест. «Тосно» запросил у РФС всего одну тысячу билетов, а вот «Авангард» – 2700. Для курян это будет самый массовый выезд в истории клуба.

При этом,что важно — билеты распространялись бесплатно, что говорит о серьезных проблемах турнира, на решающий матч которого приходится заманивать зрителей халявой.

Общий призовой фонд Кубка России– 9 миллионов рублей. Победитель получит 6 миллионов, проигравший – 3 миллиона. Еще один приз, который достанется победителю — путевка в групповой этап Лиги Европы.

Финалисты

Лишат ли Россию одного места в еврокубках? Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда» Вот только победитель рискует туда и не попасть, если не пройдет лицензирование РФС/УЕФА. Уже известно, что «Тосно», стоящий на вылет в РФПЛ, лицензирование не прошел из-за огромных долгов перед игроками.

У курского «Авангарда» тоже есть серьезные проблемы, в первую очередь со стадионом, но руководство клуба совместно с областным начальством обещает решить эти проблемы — если клуб выиграет турнир, так что документы на лицензирование поданы в УЕФА.

«Авангард» проводит очень сильный 2018 год: в 10 официальных матчах – только 2 поражения. Середняки ФНЛ не являются фаворитами Кубка, но по пути к финалу успели выбить московский ЦСКА и пермский «Амкар», поэтому болельщики курян, которые будут добираться в Волгоград на 15 предоставленных клубом автобусах, настроены оптимистично.

Впрочем, «Тосно» тоже лыком шит — в полуфинале команда из Ленобласти победила «Спартак», уйдя от поражения в основное время и одолев столичный клуб в серии пенальти. Тосненский клуб своим болельщикам оплатил лишь 108 билетов на поезд до Волгограда — сказываются проблемы с финансами.

Перед решающим матчем курский «Авангард» опубликовал ироничную и бодрую песню — превью к финалу, созданную местными рокерами и КВН-щиками, и призванную поднять дух болельщикам и игрокам.

Курск едет за Кубком

«Тосно» тоже готовит какой-то перформанс — клуб опубликовал информацию для болельщиков, собравшихся на финальный матч Кубка, среди прочего попросив всех прийти в верхней одежде белого цвета. А может быть — это просто на удачу.

Она тосненцам не помешает, учитывая количество травм. В финальном матче «Тосно» точно не помогут полузащитник Владимир Быстров и нападающий Павел Погребняк, которые продолжают восстанавливаться от травм.

А вот защитник Евгений Чернов и хавбек Георгий Мелкадзе имеют шансы сыграть в матче. Оба не появлялись на поле с середины апреля из-за небольших повреждений.

Где смотреть

Прямая трансляция матча финала Кубка России из Волгограда состоится на телеканале «Матч ТВ» в 19:05. Посмотреть трансляцию можно будет также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «Матч! Клуб».

Комментировать матч будут Михаил Поленов и Павел Богданов. Работа студии в Волгограде планируется с 18:30. Зрителей ждут интервью, съемки в раздевалке перед матчем и, конечно, эмоции победителей крупным планом по окончании матча. Ведущий студии до матча – Михаил Моссаковский.

Встреча на «Волгоград Арене» станет также третьим тестовым матчем стадиона перед чемпионатом мира 2018 года.