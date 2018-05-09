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    Неожиданный финал

    «Тосно» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка России по футболу 9 мая

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    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов
    В среду, 9 мая, в финале Кубка России «Тосно» сыграет с представителем ФНЛ курским «Авангардом». Поединок, который пройдет на «Волгоград Арена», начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Тосно» — «Авангард» Курск.

    «Тосно»

    «Лесники» волею жребия до полуфинала не встречались с представителями Премьер-лиги. На стадии 1/16 финала «Тосно» на выезде обыграл представителя ФНЛ «Тюмень» со счетом 2:1.

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    На следующем этапе розыгрыша только в послематчевой лотерее команда Парфенова оказалась сильнее перволиговой «Томи» (0:0 пен.6:5). В четвертьфинале в домашней игре переиграли еще одного представителя ФНЛ «Луч» (2:1).

    В полуфинальном матче «Тосно» оказался сильнее московского «Спартака», выбив их из борьбы в серии послематчевых пенальти (1:1 пен. 5:4).

    Ближайшие события

    А вот в РФПЛ дела у команды из Ленинградской области идут неважно. За тур до конца чемпионата они находятся в зоне вылета. Но правда, уступают 14-му «Анжи» только по дополнительным показателям.

    На данный момент безвыигрышная серия «лесников» в российском первенстве насчитывает уже 8-мь поединков.

    «Авангард» Курск

    Куряне на стадии 1/16 финала Кубка смогли выбить из розыгрыша московский ЦСКА, забив им единственный гол в овертайме.

    На следующем этапе «Авангард» оказался сильнее «Тамбова» — 2:0. В четвертьфинал «сине-белые» в серии послематчевых пенальти выбили премьерлиговый «Амкар» (0:0 пен. 7:6).

    В полуфинале подопечные Хасанби Биджиева на своем поле переиграли представителя своего дивизиона ярославский «Шинник» — 1:0. Примечательно, что в этом розыгрыше Кубка куряне еще не пропускали.

    В первенстве ФНЛ «Авангард» за тур до окончания розыгрыша расположился на 11-й строке, имея в своем активе 45-ть очков и ниже 13-го места он уже не опустится.

    Прогноз

    Фаворитом предстоящего финала букмекеры считают «Тосно», оценивая их шансы на завоевание трофея в 1,45, на «Авангард» Курск — 3,00.

    РФС: «Тосно» не имеет возможности получить лицензию на участие в еврокубках

    УЕФА решит судьбу «Авангарда» в случае завоевания Кубка России

    В предстоящем поединке судьбу трофея может решить один забитый мяч. Оппоненты будут действовать осторожно, что скажется на результативности матча.

    Наш прогноз — ТМ 2,0 за 1,44 или голы в обоих таймах: нет за 1,60.

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