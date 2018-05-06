УЕФА решит судьбу «Авангарда» в случае завоевания Кубка России

Начальник отдела лицензирования РФСпрояснил положение дел с прохождением лицензирования в УЕФА

Лишат ли Россию одного места в еврокубках?

Курский клуб вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Тосно», и в случае победы сможет выступить в групповом раунде Лиги Европы.

«Все документы по "Авангарду" переданы в УЕФА. В случае победы в Кубке будет принято решение по участию команды в еврокубках, мы помогаем клубу в общении с европейским союзом.

"Авангард" проходит лицензирование по упрощенным критериям, которые, надеюсь, будут выполнены, однако весь этот процесс ведет исключительно в УЕФА», — заявил Летин изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее и.о. президента РФС Александр Алаев заявил, у «Тосно» нет возможностей подать заявку на лицензирование в УЕФА, поэтому клуб из Ленинградской области не выступит в Лиге Европы даже в случае завоевания Кубка России.