РФС: «Тосно» не имеет возможности получить лицензию на участие в еврокубках

Исполняющий обязанности президента РФСрассказал о возможности получениялицензии на право участвовать в еврокубках.

Лишат ли Россию одного места в еврокубках?

9 мая в Волгограде состоится финал Кубка России между курским «Авангардом» и «Тосно». Победитель встречи попадет в групповой турнир Лиги Европы.

Матюшенко: «Тосно» хочет выступать в Лиге Европы, добираем необходимые документы

«В связи с появившимися в ряде СМИ заявлениями руководителей ФК "Тосно" по поводу якобы подачи документов на лицензию УЕФА, хотел бы пояснить, что в соответствии с графиком лицензирования и финансового контроля футбольных клубов на сезон-2018/19 для клубных соревнований, проводимых УЕФА и/или РФС, крайний срок подачи футбольными клубами заявки на лицензию УЕФА и/или РФС — 5 марта 2018 года. Эта дата была одобрена УЕФА.

На настоящий момент заявки на лицензию УЕФА от ФК "Тосно" не поступало, то есть все сроки подачи заявок прошли. Всем клубам РФПЛ, включая "Тосно", график был направлен 22 января 2018 года, а также разъяснен на семинаре РФС по лицензированию 13 февраля в Грозном.

Возможностей для ФК "Тосно" как клуба РФПЛ позже подать особую заявку на исключительное применение системы лицензирование УЕФА не существует.

Таким образом, вопрос с рассмотрением документов ФК "Тосно" на лицензирование УЕФА закрыт в силу определенного бездействия руководства клуба», — цитирует ТАСС Алаева