Матюшенко: «Тосно» хочет выступать в Лиге Европы, добираем необходимые документы

Гендиректор «Тосно»рассказал о намерении команды играть в Лиге Европы.

9 мая в Волгограде состоится финал Кубка России между курским «Авангардом» и «Тосно». Победитель встречи попадет в групповой турнир Лиги Европы.

Лишат ли Россию одного места в еврокубках?

«Клуб проходит лицензирование в РФС и УЕФА. Добираем необходимые документы, которые просили подготовить. "Тосно", если победит в Кубке России, хочет выступать в Лиге Европы.

Если все будет в порядке, то будем играть на стадионе "Петровский" (в Санкт-Петербурге). Договоренность между губернаторами (Санкт-Петербурга и Ленинградской области) уже есть», — цитирует «Р-Спорт» Матюшенко.

После 28 туров РФПЛ «Тосно» занимает 15-е место в турнирной таблице.