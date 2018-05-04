ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Матюшенко: «Тосно» хочет выступать в Лиге Европы, добираем необходимые документы

    Тосно Кубок России Футбол России Авангард Курск Лига Европы
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Вячеслав Матюшенко
    На фото:Вячеслав Матюшенко
    Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о намерении команды играть в Лиге Европы.

    9 мая в Волгограде состоится финал Кубка России между курским «Авангардом» и «Тосно». Победитель встречи попадет в групповой турнир Лиги Европы.

    Лишат ли Россию одного места в еврокубках?

    «Клуб проходит лицензирование в РФС и УЕФА. Добираем необходимые документы, которые просили подготовить. "Тосно", если победит в Кубке России, хочет выступать в Лиге Европы.

    Если все будет в порядке, то будем играть на стадионе "Петровский" (в Санкт-Петербурге). Договоренность между губернаторами (Санкт-Петербурга и Ленинградской области) уже есть», — цитирует «Р-Спорт» Матюшенко.

    После 28 туров РФПЛ «Тосно» занимает 15-е место в турнирной таблице.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Лишат ли Россию одного места в еврокубках?
  • Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда»
    •
  • Небывалая конкуренция. «Оренбург», «Крылья» и «Енисей» рвутся в РФПЛ
  • Расклады в ФНЛ за два тура до завершения сезона 2017/18
    •
  • 04/05
    • РФС: «Тосно» не имеет возможности получить лицензию на участие в еврокубках
  • 03/05
    • Карасев рассудит «Тосно» и «Авангард» в финале Кубка России
  • 03/05
    • Курскому «Авангарду» разрешили пройти процедуру лицензирования через УЕФА
  • 02/05
    • Иванов рассудит «Локомотив» и «Зенит»
  • 01/05
    • Карасев назначен на полуфинал Лиги Европы
  • 01/05
    • 28-й тур РФПЛ стал лучшим по посещаемости за последние пять лет
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»
    Подробный разбор
  • Лишат ли Россию одного места в еврокубках?
  • Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда»
    •
  • «Ливерпуль»: полный вперед!
  • Можно ли говорить о настоящем возвращении «Красных»?
    •
  • Шедевр Клоппа. Фирмино — идеальная «девятка» «Ливерпуля»
  • Как бразилец превратился из полузащитника в забивного центрального нападающего и лидера команды
    •
  • Небывалая конкуренция. «Оренбург», «Крылья» и «Енисей» рвутся в РФПЛ
  • Расклады в ФНЛ за два тура до завершения сезона 2017/18
    •
  • Удача помогла «Ливерпулю» протиснуться в финал Лиги чемпионов
  • Реакция прессы на поражение «Ливерпуля», выведшее его в финал Лиги чемпионов
    •
  • Созданы друг для друга
  • «Реал» Зидана в третий раз кряду в финале Лиги чемпионов
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Смогут ли «чайки» досадить «дьяволам»?
  • «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Англии по футболу 4-го мая
  • 2,08
    •
  • Россия может разгромить Францию в первом матче чемпионата мира
  • Россия — Франция. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира 4 мая
  • 2,85
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 20:09
    • Семин: Мы обязательно поговорим о будущем «Локо», но чуть позже
  • 19:58
    • Геркус: Новый контракт Семина – свидетельство полной поддержки и доверия
  • 19:23
    • Симеоне пропустит финал Лиги Европы из-за дисквалификации
  • 19:14
    • «Локомотив» продлил контракт с Семиным
  • 18:58
    • Каррера: Глушаков, Максимович и Зе Луиш не сыграют с «Ростовом»
  • 18:48
    • РФС: «Тосно» не имеет возможности получить лицензию на участие в еврокубках
  • Сценарий «Атлетико» и воскрешение «Марселя»
  • Реакция прессы на итог полуфиналов Лиги Европы
    • 17:46
  • 17:21
    • Президент «Анжи» наказан за поведение после матча с «Уралом»
  • 16:59
    • Джеррард будет тренировать «Рейнджерс»
  • 15:17
    • Навас признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • 15:08
    • «Спартак» может отстранить Пилипчука до завершения сезона
  • Разгрома от «Милана» ждать не стоит
  • «Милан» — «Верона». Прогноз и ставки на матч 36-го тура итальянского первенства по футболу 5 мая
    • 1,73Завтра в 19:00
  • 10:23
    • На 3-м тестовом матче в Нижнем Новгороде ожидается 39 тысяч зрителей
  • 09:53
    • «Герта» объявила о подписании нападающего «Манчестер Сити»
  • 09:08
    • Бразильский футболист предпочел «Барселоне» донецкий «Шахтер»
  • 08:49
    • Тренер «Зальцбурга» заявил, что не держит зла на российского арбитра
  • Команды пригнутся и сыграют «ниже»
  • «Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского первенства по футболу 5 мая
    • 3,20Завтра в 19:30
  • Нарушит ли Карпин планы «Спартака»?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 мая
    • 1,95Завтра в 19:00
  • Против логики вещей
  • «Борнмут» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ 5 мая
    • 2,45Завтра в 17:00
  • Продолжат ли «дрозды» свое спасение?
  • «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английской Премьер-лиги 5 мая
    • 2,15Завтра в 17:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус