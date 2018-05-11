ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Генгам» — «Марсель»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Генгам — Марсель: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.05.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Генгам Марсель Календарь Лиги 1
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Генгам — Марсель21:45
    В 21:45 во французской Лиге 1 начнётся матч «Генгам» — «Марсель».

    Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 4:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Марсель»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Генгам» — «Марсель». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Продолжит ли «Марсель» борьбу за топ-3 в Лиге 1?«Генгам» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 11 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18
  • Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют
    •
  • Сценарий «Атлетико» и воскрешение «Марселя»
  • Реакция прессы на итог полуфиналов Лиги Европы
    •
  • 09/05
    • Кавани согласился перейти в «Атлетико» с понижением зарплаты
  • 07/05
    • «Марсель» взял верх над «Ниццей»
  • 06/05
    • «Монако» вырвал победу у «Кана»
  • 06/05
    • «Лион» разгромил «Труа»
  • 04/05
    • «Марсель» сыграет с «Атлетико» в финале Лиги Европы
  • 04/05
    • ПСЖ не справился с «Амьеном»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу
    Подробный разбор
  • Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России
  • Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене»
    •
  • «Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд
  • «Динамо» нужен новый вратарь?
    •
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
  • Три трофея — серые будни для одних, выход в финал — сказка для других
  • Реакция прессы на завоевание ПСЖ Кубка Франции
    •
  • Главные матчи Великой Отечественной войны
  • Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах
    •
  • Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18
  • Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Виннипег» и «Вегас» не забросят много шайб в первой игре финала Запада
  • «Виннипег» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 13 мая
  • 2,21
    •
  • От России и Швейцарии можно ждать результативной игры
  • Россия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 12 мая
  • 1,98
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 15:19
    • СМИ: «Реал» прекратил переговоры о трансфере Левандовски
  • 15:02
    • Шатов не включен в состав сборной России из-за травмы
  • 14:41
    • Стало известно, кто будет капитаном сборной России на ЧМ-2018
  • 14:31
    • Черчесов: Решение по Глушакову принимали не за одну минуту
  • 14:18
    • Селихову предстоит перенести операцию
  • 14:09
    • «Зенит» оштрафовали за баннер в адрес Геркуса
  • 13:51
    • Черчесов: Игрокам из резервного списка сделали план тренировок
  • 13:33
    • ЦСКА планирует урезать зарплаты некоторым футболистам
  • 13:11
    • Объявлен расширенный состав сборной России на ЧМ-2018
  • 12:55
    • Семин: Этот сезон был сверхтяжелым
  • 12:16
    • Селихов пропустит чемпионат мира
  • 10:59
    • Канте – лучший игрок сезона в «Челси» по версии болельщиков
  • 10:44
    • Ранхель не отправится в Чемпионшип с «Суонси»
  • 10:33
    • Буффон провел 300-й сухой матч за «Ювентус»
  • 10:15
    • «Ливерпуль» включился в борьбу за нападающего «Бордо»
  • 10:04
    • Финн Паателайнен возглавил сборную Латвии
  • Хватит ли у ПСЖ мотивации, чтобы испортить жизнь «Ренну»?
  • ПСЖ — «Ренн». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 12 мая
    • 3,25Завтра в 22:00
  • Лишит ли «Сент-Этьен» монегасков надежд на Лигу чемпионов?
  • «Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 12 мая
    • 2,10Завтра в 22:00
  • Риск будет оправдан
  • «Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Франции по футболу 12 мая
    • 4,70Завтра в 22:00
  • Разнос продолжится
  • «Страсбург» — «Лион». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Франции 12 мая
    • 3,40Завтра в 22:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус