«ПСЖ» — «Реймс»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью ссо счетом 2:2.

В составе «Реймса» отличились Маршалл Мунеци и Умар Диаките, а у «ПСЖ» забил Гонсалу Рамуш. Еще один мяч в свои ворота отправил игрок гостей Юнис Абдельхамид.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Реймс 2:2 Голы: 0:1 Маршал Манетси (7'), 1:1 Юнис Абдельхамид (автогол) (17'), 2:1 Гонсалу Рамуш (19'), 2:2 Умар Диаките (45') ПСЖ: Кейлор Навас, Ашраф Хакими, Лукас Эрнандес, Перейра Данилу (Нуну Мендеш, 70'), Карлос Солер (Усман Дембеле, 73'), Мануэль Угарте, Уоррен Заир-Эмери, Гонсалу Рамуш (Килиан Мбаппе, 73'), Брэдли Баркола (Рандаль Коло Муани, 69'), Lucas Beraldo, Ли Кан Ин Реймс: Йеванн Диуф, Тибо де Смет (Серхио Акьем, 59'), Юнис Абдельхамид, Эммануэль Агбаду, Томас Фоке, Тедди Теума (Реда Хадра, 83'), Мохаммед Дарами, Маршал Манетси, Валентен Атангана-Эдоа (Амир Ричардсон, 72'), Умар Диаките, Дзюня Ито (Бенжамен Стамбули, 83') Предупреждения: Тибо де Смет (39'), Мануэль Угарте (42'), Ашраф Хакими (54'), Will Still (55'), Дзюня Ито (79')

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице лиги 1. «Реймс» располагается на девятой строчке (35 очков).