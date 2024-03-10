«Трактор» — «Салават Юлаев»: счет матча 4:2, обзор голов

«Трактор» Фото: globallookpress.com
За хозяев отметились Чарльз Робинсон (дважды), Виталий Кравцов и Семен Дер-Аргучинцев. В составе уфимцев шайбы забросили Иван Дроздов и Егор Сучков.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
Голы: Дроздов — 4 (Ливо, Мелош), 16:05 — 0:1. Сучков — 1 (Хафизуллин, Шмелев), 16:38 — 0:2. Робинсон — 2 (Котляревский, Родуолд), 20:19 — 1:2. Кравцов — 2 (Дронов, Шабанов), 41:33 — 2:2. Дер-Аргучинцев — 2 (Кравцов, Бурдасов), 57:09 — 3:2. Робинсон — 3 (п.в., Антипин, Родуолд), 59:17 — 4:2Вратари: Фукале — Самонов (57:55 — 59:17)Штраф: 4 — 4Броски: 29 (10+8+11) — 44 (11+20+13)
«Трактор» в пятый раз в своей истории выиграл серию первого раунда плей-офф и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.