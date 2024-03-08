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    Сэндхаген, Двалишвили или Фигередо — кто станет следующим соперником Умара Нурмагомедова в UFC?

    Умар Нурмагомедов продолжает победное шествие в UFC, пора найти дагестанцу нового соперника

    Бои ММА UFC Сборная России Алджамейн Стерлинг Брэндон Морено Дейвесон Фигередо Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Марлон Вера Умар Нурмагомедов Генри Сехудо Хамзат Чимаев
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    Умар НурмагомедовСэндхаген, Двалишвили или Фигередо — кто станет следующим соперником Умара Нурмагомедова в UFC? «Реал» — «Лейпциг»ЛЧ. Легкая прогулка «Ман Сити» и ПСЖ, триумф «Баварии», триллер в Мадриде Шон О'МэллиРеванш О’Мэлли и Веры, возвращение Порье и Петра Яна. Анонс карда UFC 299
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    Умар Нурмагомедов
    Нурмагомедов в последнем бою одолел единогласным решением Бекзата Альмахана. После победы Умар поднялся на десятую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

    1. Мераб Двалишвили

    Мераб Двалишвили является первым номером рейтинга в легчайшем дивизионе UFC. Грузинский боец в предыдущем поединке одолел бывшего двойного чемпиона промоушена Генри Сехудо единогласным решением.

    Двалишвили уже давно не знает поражений. Он идет на серии из десяти побед кряду. В медиа пошли разговоры о том, что Мераба просто невозможно победить. Грузин пребывает в своей пиковой форме.

    С годами он стал универсальным бойцом, способным оказывать сопротивление не только в партере, но и в стойке. Ранее Мераб перебоксировал Петра Яна и с легкостью переводил на канвас олимпийского чемпиона по борьбе Генри Сехудо.

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    • Такой оппонент, как Двалишвили, выглядит настоящим испытанием даже для непобежденного Нурмагомедова. С учетом того, как оба бойца ранее легко проходили предыдущих соперников в UFC, их противостояние может стать одним из самых громких в истории дивизиона.

    Такой бой возможен, если победитель грядущего титульного поединка между О’Мэлли и Верой захочет взять отпуск, а промоушен решит ввести временный пояс. Это, конечно, не основной титул, но победа в таком поединке гарантирует бой с чемпионом.

    2. Кори Сэндхаген

    Кори Сэндхаген
    globallookpress.com

    Кори Сэндхаген один из немногих бойцов, кто согласился принять вызов Умара Нурмагомедова. Правда, американец выдвинул условие, что поединок должен носить статус претендента на титул в легчайшем весе.

    В этой ситуации Кори можно понять. Он третий номер рейтинга, а Умар пока что десятый. А значит, награда за такого соперника должна быть соответствующей. Если UFC пойдет на эти условия, то Нурмагомедову ни в коем случае не стоит отказываться от боя.

    Из-за того, что россиянин катком сносит всех соперников на своем пути, переговоры с другими бойцами ростера проходят довольно тяжело, ведь никто не хочет рисковать своим местом в рейтинге и статистикой.

    Сэндхаген хоть и не самое громкое имя в дивизионе, но при этом третий в рейтинге. Да и в случае победы Нурмагомедову точно никто не скажет, что он вышел на титульник незаслуженно.

    Кори не такой уж и простой соперник. Он грамотно работает на дистанции за счет преимущества в росте и размахе рук, а также за последний год Сэндхаген неплохо подтянул свою борьбу.

    3. Дейвисон Фигередо

    Дейвисон Фигередо
    globallookpress.com

    Дейвисон Фигередо — боец с громким именем. Он бывший чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе. После поражения от Брэндона Морено бразилец поднялся в категорию до 61 кг и закрепился на восьмой позиции в ростере.

    У Дейвисона впереди поединок с Коди Гарбрандтом, бывшим обладателем титула в легчайшем весе. Однако американца сейчас нет в рейтинге, и даже в случае успеха Фигередо вряд ли продвинется к поясу.

    Ему нужен более грозный соперник, чтобы обозначить свои титульные амбиции, и Умаров Нурмагомедов самый подходящий вариант. Стилистически это идеальный бой для них обоих.

    И Дейвисон, и Нурмагомедов являются ярко выраженными борцами с определенными проблемами в стойке. Плюс ко всему, Умар уже давно не дрался с парнями, способными навязать сопротивление в партере.

    Фигередо мастер приемов на канвасе. Он также умеет переводить соперников на землю, контролировать их и контратаковать, находясь лежа на спине. Дейвисон выглядит отличной проверкой на прочность для Умара перед главными поединками.

    4. Винисиус Оливейра

    Vinicius Oliveira Post-Fight Interview | UFC Vegas 87

    Если в ближайшее время Умар не договорится о поединке ни с кем из числа рейтинговых соперников, то ему вновь придется бить посредственных середняков. Есть один доброволец, утверждающий, что сумеет прикончить Нурмагомедова в первом раунде.

    Таковым является вчерашний дебютант Винисиус Оливейра, который получил бонус за лучший нокаут вечера на недавнем турнире UFC Vegas 87. В своем первом поединке в самом сильном промоушене планеты бразилец в третьем раунде снес брутальным коленом в голову одноклубника Хамзата Чимаева Бернардо Сопая.

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    • На бумаге Оливейра смотрится типичным парнем, пытающимся привлечь к себе внимание после первой же победы в лиге. Но в отличие от других внерейтинговых бойцов этого парня отличают яркий и нестандартный стиль, а также невероятные габариты для легчайшего дивизиона.

    Внешне Оливейра выглядит так, будто весит 80 кг. В этом плане он даже превзошел Алджамейна Стерлинга, который считался самым огромным бойцом в данной категории.

    Если Виниус настолько уверен в себе, что бросает вызов непобежденному Нурмагомедову, то почему бы матчмейкерам не свести их в октагоне? Умар от такого поединка ничего не потеряет. А в случае успеха отыграет еще 1-2 позиции в рейтинге.

    5. Марлон Вера

    Марлон Вера
    globallookpress.com

    Марлон Вера уже на ближайшем турнире UFC 299 подерется за титул с Шоном О’Мэлли. Шансы на успех у эквадорца есть, но у действующего чемпиона их все же больше. Если Вера проиграет, то вероятнее всего, откатится назад на 1-2 позиции в рейтинге.

    Тогда Марлон станет 6-7 номером в ростере, а значит поединок с Нурмагомедовым с точки зрения мест в рейтинге будет иметь смысл. Для «Чито» такой вариант развития событий путь к провалу.

    Но для дагестанца бой с Верой едва ли не лучший вариант абсолютно по всем причинам. Вера гораздо популярней того же Сэндхагена в медиа, он уже дошел до титульного поединка и давно занимает довольно высокое место в топ-15.

    Стилистически Вера максимально подходящий противник для Умара. «Чито» испытывает проблемы с защитой от тейкдаунов и тот же Сэндхаген едва не финишировал его на земле.

    У Нурмагомедова есть все шансы закончить поединок с Марлоном досрочно в свою пользу. Финиш в противостоянии со столь статусным оппонентом снимет все вопросы о том, достоин ли Умар титульного поединка.

    Узнать имя еще одного потенциального соперника Нурмагомедова можете в наших каналах во Вконтакте и Telegram. Подписывайтесь на нас в соцсетях и получите обещанный бонус. Ждем вас в наших группах:

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