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    Интригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии

    Нганну вернется на ринг в бою с Джошуа, Паркер сразится с Чжилэем, Курбанов подерется с Мадримовым

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    Эрлинг Холанн«Манчестер Сити» — «Копенгаген». Онлайн Энтони Джошуа и Фрэнсис НганнуИнтригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии Шон О'МэллиРеванш О’Мэлли и Веры, возвращение Порье и Петра Яна. Анонс карда UFC 299
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    Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну
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    Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну
    В ночь с 8 на 9 марта пройдет боксерский турнир в Саудовской Аравии. В главном событии вечера подерутся Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа

    Бои предварительного карда

    1. Марк Чемберлен и Гэвин Гуинн подерутся в легком весе

    2. Джастис Хани в тяжелом весе встретится с Кевином Лереной

    3. Зияд Альмааюф в первом полусреднем весе сразится с Кристианом Флоресом

    4. Роман Фьюри встретится с Мартином Сварцом в первом тяжелом дивизионе

    5. Джек Макганн в первом среднем весе проведет бой с Луисом Грином

    The FIRST face-off of fight week! 🥶 | Anthony Joshua vs Francis Ngannou

    Бои основного карда

    Основной кард боксерского турнира в Саудовской Аравии откроет поединок в первом среднем весе с участием Исраила Мадримова и Магомеда Курбанова. Бойцы занимают первую и вторую позиции в рейтинге WBA.

    Сейчас титул по этой версии является вакантным, и именно он будет стоять на кону грядущего боя. Еще недавно пояс принадлежал Джермеллу Чарло, однако американец отказался уведомить WBA о своих дальнейших планах и просто перестал выходить на связь, решив уйти в отпуск.

    Именно по этой причине WBA лишила его титула и обозначила Мадримова и Курбанова главными претендентами. Оба бойца в преддверии очного противостояния еще не потерпели ни единого поражения в карьере.

    У Исраила Мадримова 10 поединков на профессиональном ринге. В девяти из них узбекский боксер одержал победу и один бой с его участием завершился вничью. В предыдущем поединке Мадримов одолел единогласным решением Рафаэля Игбокве.

    Аналогичным образом сложился последний бой и для россиянина. В мае прошлого года Курбанов выиграл по очкам у Мишеля Сорро. У Магомеда гораздо больше поединков на профессиональном ринге.

    Он одержал 23 победы в 23-х боях, но это все равно не делает его фаворитом. Для каждого из боксеров очный поединок станет настоящим испытанием — зрители в ожидании бескомпромиссной рубки на протяжении всех 12-ти раундов.

    Рэй Варгас (справа)
    globallookpress.com

    Следующими в ринг в рамках титульного противостояния в полулегком весе выйдут действующий чемпион по версии WBC Рэй Варгас и первый номер рейтинга по данной линии Ник Болл.

    Мексиканец в предыдущем поединке потерпел первое поражение в карьере, проиграв единогласным решением О’Шаки Фостеру. Но то был бой во втором полулегком весе, в более высокой категории.

    Что касается полулегкого дивизиона, то здесь Варгас еще никому не уступал. Всего в активе действующего чемпиона 36 побед на профессиональном ринге и только поражение поражение.

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    • Но на этот раз Рэю придется столкнуться, пожалуй, с самым опасным противником в его весе. Ник Болл молод и голоден до побед. 27-летний британец ранее зачистил весь дивизион и в кратчайшие сроки добрался до титульника.

    Он финишировал пятерых из шести предыдущих оппонентов и только последний его соперник Исаак Добгой сумел дожить до судейского решения в противостоянии с Боллом. К главному бою всей своей жизни британец подошел в статусе непобежденного.

    В его активе 19 выигранных поединков на профессиональном ринге, в 11-ти из них Ник нокаутировал своих соперников. Для полулегкого дивизиона у Болла очень тяжелый удар. Варгасу стоит опасаться попаданий претендента, иначе есть риск проиграть нокаутом.

    Джозеф Паркер
    globallookpress.com

    Далее пройдет поединок в тяжелом дивизионе с участием временного чемпиона по версии WBO Чжана Чжилэя и бывшего обладателя основного титула по данной линии Джозефа Паркера.

    Новозеландец в предыдущем поединке сенсационно одолел самого грозного панчера этого дивизиона в 21-м веке Деонтея Уайлдера. Тогда Паркер избивал «бронзового бомбардировщика» на протяжении всех 12-ти раундов и забрал бой единогласным решением судей.

    Джозеф перезагрузил свою карьеру и вернулся в титульную гонку. Сейчас он сверхмотивирован, ведь до статуса претендента на основной титул ему остается сделать лишь один шаг. Паркер идет на серии из четырех побед кряду.

    На стороне Джозефа преимущество в скорости и возрасте в 8 лет. Чжилэю уже 40. Но китайский боксер показывает высочайший уровень. После единственного поражения в карьере от Филиппа Хрговича Чжан в прошлом году дважды отправил в нокаут Джо Джойса, который был ранее непобежденным.

    Сильные стороны Чжилэя — это ударная мощь и габариты. Вес китайца в ринге достигает порядка 120 кг, тогда как Джозеф весит лишь 105 кг. Лучший расклад событий для Чжана — нокаут до начала восьмого раунда.

    Паркеру, напротив, выгоднее изматывать своего соперника на протяжении всей дистанции и попытаться финишировать его уже в чемпионских отрезках.

    Нганну пообещал нокаутировать Джошуа

    Фрэнсис Нганну
    globallookpress.com

    В главном событии вечера в рамках тяжелого дивизиона встретятся Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну, первый и десятый номера рейтинга по версии WBC. «Эй-Джей» ранее был чемпионом мира по трем линиям.

    Однако после поражения от Александра Усика в сентябре 2021-го и неудачи в ответном поединке британец окончательно расстался с поясами. Далее Джошуа одержал 3 победы кряду. Все эти 3 боя прошли в 2023 году, но уровень оппозиции у экс-чемпиона был далеко не самый выдающийся.

    Энтони одолел единогласным решением судей малоизвестного американского боксера Джермейна Франклина, а затем финишировал двух середняков Роберта Хелениуса и Отто Валлина.

    Главное преимущество Джошуа по отношению к Нганну — это опыт выступлений на профессиональном ринге. Впрочем, сам Энтони максимально серьезно относится к грядущему противостоянию, потому что его соперник не так прост, как кажется.

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    • Фрэнсис Нганну — бывший чемпион UFC в тяжелом дивизионе. Пока на его счету только один поединок на профессиональном ринге. В октябре прошлого года в дебютном бою в боксе «Хищник» встретился с обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри и шокировал весь мир.

    Фрэнсис не то что не уступал именитому британцу в разменах, а напротив, превосходил его. Нганну даже сумел отправить Фьюри в нокдаун, что стало неожиданностью. «Хищнику» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы совершить главную сенсацию века.

    По мнению судей, Нганну проиграл тот бой раздельным решением. Впрочем, даже такой результат говорит о том, что камерунец на многое способен в ринге. В плане техники и скорости преимущество за Джошуа.

    Однако Фрэнсис может потушить свет любому противнику за счет невероятно мощного удара. Джошуа обладает далеко не самым крепким подбородком и ранее его уже нокаутировали. Поэтому шансы на победу у Нганну есть. Фрэнсису нужно лишь одно точное попадание.

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