Реванш О’Мэлли и Веры, возвращение Порье и Петра Яна. Анонс карда UFC 299

10 марта состоится турнир UFC 299. В главном событии вечера Шон О’Мэлли встретится с Марлоном Верой

Бои предварительного карда

1. Джоанна Вуд в женском наилегчайшем весе подерется с Мариной Мороз

2. Сиджей Вергара в наилегчайшей категории сразится с Ассу Алмабаевым

3. Робелис Деспэйгне в тяжелом весе встретится с Джошем Парисяном

4. Филип Линс в полутяжелом дивизионе подерется против Иона Куцелабы

5. Мишель Перейра в среднем весе сразится с Михалом Олексейчуком

6. Педро Муньоз в легчайшем весе встретится с Кайлером Филлипсом

7. Матеуш Гамрот в легком дивизионе встретится с Рафаэлем Дос Аньсосом

8. Кэтлин Чукагян в женском наилегчайшем весе подерется против Мэйси Марбер

9. Кертис Блэйдс в тяжелом дивизионе встретится с Жаилтоном Алмейдой

UFC 299: Embedded — Эпизод 1

Бои основного карда

Основной кард турнира откроет поединок в легчайшем весе с участием Петра Яна и Сонга Ядонга, четвертого и седьмого номеров в рейтинге. Россиянин вернется в октагон после проигрыша Мерабу Двалишвили на серии из трех поражений кряду.

Но если грузину «Беспощадный» уступил по делу, то вот О’Мэлли и Стерлингу в реванше точно нет. Возможно, свой пик Ян уже прошел, однако на его стороне невероятная стойкость, опыт и хорошая боксерская техника.

Статистика Ядонга выглядит куда лучше. У китайца 4 победы и одно поражение за 5 последних боев. Но и уровень оппозиции у соперника Петра ниже. А единственному бойцу из первой пятерки рейтинга Кори Сэндхагену Ядонг проиграл техническим нокаутом.

Последний бой против Криса Гутьерреса китаец провел очень неуверенно, даже несмотря на то, что одержал победу. У Сонга слишком много проблем в стойке, и это для шанс для Петра Яна оформить очередной нокаут.

Петр Ян globallookpress.com

Следующими в октагон в рамках полусреднего дивизиона выйдут Гилберт Бернс и Джек Маддалена, четвертый и 11-й номера рейтинга. Бразилец подходит к этой встрече после поражения единогласным решением судей от Белала Мухаммада.

За 5 последних боев у Гилберта 3 победы и 2 проигрыша. Бернсу сейчас 37 лет, но его точно нельзя записывать в категорию пробитых ветеранов. В своих предыдущих поединках он не испытывал проблем с кардио, не пропускал слишком много ударов и не позволял соперникам бороть себя на земле.

Из преимуществ Гилберта можно отметить его тяжелый удар и постоянную смену темпа. Бернс готов взорваться и зарубиться с оппонентом вблизи в самый неожиданный момент. Маддалена — восходящая звезда полусреднего дивизиона.

Австралиец выиграл все предыдущие 6 боев в UFC, но 2 последние из них раздельным решением у Кевина Холлэнда и дебютанта Басиля Хафеза. К форме Джека есть некоторые вопросы и даже разница в возрасте 10 лет в его пользу не делает Маддалену фаворитом.

Гилберт Бернс globallookpress.com

Еще один поединок в рамках полусреднего дивизиона пройдет между 13-м номером рейтинга Кевином Холлэндом и дебютантом лиги Майклом Пейджем. «Веном» большую часть своей карьеры провел в Bellator.

Долгие годы Пейдж был главной звездой промоушена Скотта Кокера. До определенного момента он вырубал одного соперника за другим за счет своей нестандартной техники. За последние 5 поединков у Майкла одно поражение раздельным решением и 4 победы.

Бойцовский класс «Венома» явно выше, чем у грядущего соперника, но все упирается в возраст в 36 лет. Холлэнду только 31 год. Однако на протяжении всей своей карьеры в UFC американец демонстрировал нестабильность.

У Кевина 2 победы и 3 поражения в последних пяти боях. Вернувшись полусредний дивизион, он не смог ранее выдержать конкуренцию с бойцами из топ-10 и Джеком Маддаленой, который выиграл у него раздельным решением.

Для Холлэнда это будет трудный бой. С такими яркими ударниками, как Пейдж, Кевин еще не сталкивался никогда.

Сен-Дини и Вера готовы воспользоваться своим шансом

Бенуа Сен-Дини globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках легкого дивизиона встретятся третий и 11-й номера рейтинга Дастин Порье и Бенуа Сен-Дини. «Бриллиант» свой предыдущий поединок проиграл нокаутом во втором раунде Джастину Гейджи.

За 5 последних боев у него 2 поражения и 3 победы. Порье еще никогда не уступал в UFC в двух поединках кряду. Дастин один из самых опытных легковесов нынешнего ростера. Он бывший временный чемпион, который перебился со многими монстрами этой категории.

Стилистически Порье ярко выраженный ударник. В большинстве своих поединках Дастин полагался на грамотную работу джебом. Ударная мощь, хорошие тайминги и крепкий подбородок всегда позволяли Дастину выходить победителем из большинства разменов со своими соперниками.

Два главных минуса «Бриллианта» — это защита от борьбы и возраст 35 лет. Грядущему сопернику Дастина сейчас 28. Он молод, голоден и беспощаден. После неудачного дебюта в полусреднем весе в бою с Элизеу Залески Сен-Дени спустился в легкую категорию, где одержал 5 досрочных побед кряду.

Причем финишировал своих соперников Бенуа не только в стойке, но и на земле. Статистика у Сен-Дини и вправду впечатляющая. Единственный вопрос заключается в том: а сможет ли он конкурировать со столь опытным противником? Ведь предыдущий уровень оппозиции француза был гораздо ниже, чем Порье.

В главном событии вечера в рамках титульного противостояния в легчайшем весе встретятся действующий чемпион Шон О’Мэлли и пятый номер рейтинга Марлон Вера. Между парнями уже есть история, ведь это будет их второй бой.

В 2020 году Марлон Вера одержал победу техническим нокаутом в первом раунде после того, как «Сахарок» подвернул ногу и упал на канвас. О’Мэлли хочет отомстить «Чито» и доказать всему миру, что тот проигрыш был случайностью.

К первой защите титула американец подошел на серии из пяти выигранных поединков кряду. В предыдущем своем бою О’Мэлли прервал гегемонию Алджамейна Стерлинга, нокаутировав его во втором раунде.

У Шона есть преимущество по отношению к Вере в габаритах, скорости и ударной технике. Но Марлон за несколько лет выступлений в UFC зарекомендовал себя, как универсального бойца.

У него не менее мощные и жесткие удары, чем у чемпиона. Плюс ко всему, Марлон умеет бороться. Для О’Мэлли лучший сценарий — это победа в 1-2 раундах нокаутом. Играть в долгую против столь универсального бойца, как Вера, Шону будет крайне трудно.