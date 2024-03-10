«Фиорентина» сыграет на своем поле против «Ромы» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 марта, начало — в 22:45 мск. «Фиорентина» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» не теряет надежд в следующем сезоне поиграть в еврокубках. Но пока команда не входит в топ-6, поэтому нужно прибавить.

«Фиорентина» по итогам 27 матчей находится на 8-м месте в таблице. В активе клуба 42 очка.

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Последние матчи: «Фиорентина» на этой неделе участвовала в еврокубках. Команда в рамках 1/8 финала Лиги конференций играла с «Маккаби» из Хайфы.

Встреча оказалась зрелищной, в сумме клубы забили 7 голов. «Фиорентина» смогла победить со счетом 4:3.

В Серии А у «фиалок» трехматчевая беспроигрышная серия. Ранее команда одолела «Лацио», а также сыграла вничью с «Эмполи» и «Торино».

Не сыграют: Кристенсен — травма. Бельтран — дисквалификация.

Все прогнозы на Серию А

Состояние команды: «Фиорентине» не хватает стабильности. Клуб может показать прекрасную игру в матче с «Лацио», а потом неожиданно уступить «Лечче».

Многое будет зависеть, как футболисты восстановятся после матча Лиги конференций. Однако там у «фиалок» была серьезная ротация.

Фанаты «Фиорентины» рассчитывают на удачную игру Джакомо Бонавентуры. Полузащитник является лучшим бомбардиром команды, в его активе 7 голов.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» после прихода Даниэле де Росси смогла прибавить. Команда улучшила позиции в таблице.

Сейчас «Рома» идет на 5-й строчке в таблице, набрав 47 очков. Столичный клуб борется за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Римлян от идущей четвертой «Болоньи» отделяют лишь четыре балла.

Последние матчи: До этого «Рома» провела отличный матч в Лиге Европы. В первом матче 1/8 финала подопечные де Росси дома разгромили «Брайтон» со счетом 4:0.

Теперь ответная встреча в Англии стала формальностью. Такое преимущество будет очень сложно растерять.

В последних трех матчах Серии А у «Ромы» три победы кряду. Ранее удалось обыграть «Фрозиноне», «Торино» и «Монцу». В этих встречах римляне в сумме смогли забить 10 голов.

Не сыграют: Эбрахам — травма. Кристенсен — дисквалификация.

Состояние команды: Многие беспокоились, что увольнение Жозе Моуринью негативно скажется на результатах «Ромы». Но новый тренер Даниэле де Росси быстро нашел общий язык с коллективом.

Футболисты вдохновились и начали показывать отличные результаты. Если брать последние 11 матчей, то римляне не побеждали всего дважды.

«Рома» последний раз проигрывала 10 февраля. Тогда столичный клуб дома уступил лидирующему в Серии А «Интеру» (2:4).

Статистика для ставок

У «Ромы» три победы подряд в основное время с учетом всех турниров

«Фиорентина» не проигрывает в Серии А с 14 февраля

В первом круге команды в Риме не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Фиорентину» в этом матче можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а выигрыш «Ромы» — за 2.72.

ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.

Прогноз: Обе команды на этой неделе играли в еврокубках. В предстоящей встрече сложно выделить фаворита. Ожидается равный матч.

Ставка: ничья за 3.38.

Прогноз: Дибала и Лукаку обязательно создадут проблемы обороне соперника. Но и «Фиорентина» будет атаковать. Наверняка команды обменяются голами.

Ставка: обе команды забьют за 1.79.