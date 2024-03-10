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    «Фиорентина» — «Рома». Ставка (к. 3.38) и прогноз на чемпионат Италии 10 марта 2024 года

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    Пауло Дибала
    «Фиорентина» сыграет на своем поле против «Ромы» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 марта, начало — в 22:45 мск. «Фиорентина» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Марта 2024 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:45 Рома Рома
  • Рим
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    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиорентина» не теряет надежд в следующем сезоне поиграть в еврокубках. Но пока команда не входит в топ-6, поэтому нужно прибавить.

    «Фиорентина» по итогам 27 матчей находится на 8-м месте в таблице. В активе клуба 42 очка.

    Фиорентина — Рома: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Фиорентина» на этой неделе участвовала в еврокубках. Команда в рамках 1/8 финала Лиги конференций играла с «Маккаби» из Хайфы.

    Встреча оказалась зрелищной, в сумме клубы забили 7 голов. «Фиорентина» смогла победить со счетом 4:3.

    В Серии А у «фиалок» трехматчевая беспроигрышная серия. Ранее команда одолела «Лацио», а также сыграла вничью с «Эмполи» и «Торино».

    Не сыграют: Кристенсен — травма. Бельтран — дисквалификация.

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: «Фиорентине» не хватает стабильности. Клуб может показать прекрасную игру в матче с «Лацио», а потом неожиданно уступить «Лечче».

    Многое будет зависеть, как футболисты восстановятся после матча Лиги конференций. Однако там у «фиалок» была серьезная ротация.

    Фанаты «Фиорентины» рассчитывают на удачную игру Джакомо Бонавентуры. Полузащитник является лучшим бомбардиром команды, в его активе 7 голов.

    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» после прихода Даниэле де Росси смогла прибавить. Команда улучшила позиции в таблице.

    Сейчас «Рома» идет на 5-й строчке в таблице, набрав 47 очков. Столичный клуб борется за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Римлян от идущей четвертой «Болоньи» отделяют лишь четыре балла.

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  • 29/02/2024

    • Последние матчи: До этого «Рома» провела отличный матч в Лиге Европы. В первом матче 1/8 финала подопечные де Росси дома разгромили «Брайтон» со счетом 4:0.

    Теперь ответная встреча в Англии стала формальностью. Такое преимущество будет очень сложно растерять.

    В последних трех матчах Серии А у «Ромы» три победы кряду. Ранее удалось обыграть «Фрозиноне», «Торино» и «Монцу». В этих встречах римляне в сумме смогли забить 10 голов.

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    Не сыграют: Эбрахам — травма. Кристенсен — дисквалификация.

    Состояние команды: Многие беспокоились, что увольнение Жозе Моуринью негативно скажется на результатах «Ромы». Но новый тренер Даниэле де Росси быстро нашел общий язык с коллективом.

    Футболисты вдохновились и начали показывать отличные результаты. Если брать последние 11 матчей, то римляне не побеждали всего дважды.

    «Рома» последний раз проигрывала 10 февраля. Тогда столичный клуб дома уступил лидирующему в Серии А «Интеру» (2:4).

    Статистика для ставок

    • У «Ромы» три победы подряд в основное время с учетом всех турниров

    • «Фиорентина» не проигрывает в Серии А с 14 февраля

    • В первом круге команды в Риме не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Фиорентину» в этом матче можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а выигрыш «Ромы» — за 2.72.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.

    Прогноз: Обе команды на этой неделе играли в еврокубках. В предстоящей встрече сложно выделить фаворита. Ожидается равный матч.

    Ставка: ничья за 3.38.

    Прогноз: Дибала и Лукаку обязательно создадут проблемы обороне соперника. Но и «Фиорентина» будет атаковать. Наверняка команды обменяются голами.

    Ставка: обе команды забьют за 1.79.

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    Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Рома» с коэффициентом 3.38. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на футбол. Команды не выявят победителя
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