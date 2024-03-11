«Альмерия» — «Севилья». Матч пройдет в рамках 28-го тура испанской Примеры 11 марта, начало — 23:00 (мск) «Альмерия» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Альмерия»

Турнирное положение: после 27 туров «Альмерия» замыкает таблицу испанской Ла Лиги с 9 очками. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет уже 15 очков, отыграть его будет неимоверно сложно.

Последние матчи: в предыдущем туре подопечные Гаиски Гаритано уступили на выезде «Сельте» со счетом 0:1. Весь матч была равная игра, но больше повезло хозяевам, которые смогли забить решающий мяч на 73-й минуте.

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Ранее команда три матча заканчивали ничейными исходами («Атлетик» Бильбао (0:0), «Гранада» (1:1), «Атлетико» Мадрид (2:2)).

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Не сыграют: из-за перебора карточек пропустит основной полузащитник Бруно Ланга, также не помогут форварды Лео Баптистао, Луис Суарес и Ибраима Коне.

Состояние команды: по ходу сезона в команде сменился главный тренер, «Альмерию» возглавил неплохой специалист Гаиска Гаритано, но под его руководством никаких сдвигов в результатах не произошло. «Альмерия» до сих пор не одержала ни одной победы в чемпионате.

«Севилья»

Турнирное положение: команда Кике Санчеса Флореса идет сейчас на 14-м месте в чемпионате с 27 очками и смогла оторваться в последних турах от зоны вылета уже на пять очков.

Последние матчи: в 27-м туре «Севилья» в ярком стиле победила на своем поле «Реал Сосьедад» со счетом 3:2. Уже к 13-й минуте андалусийцы вели 2:0, но затем заставили понервничать болельщиков, отдав инициативу в матче, но в итоге все закончилось хорошо для «Севильи».

Дубль в этой встрече оформил Юссеф Эн-Несири, победный же мяч на счету легенды клуба Серхио Рамоса. Ранее было поражение от мадридского «Реала» (0:1) и ничья с «Валенсией» (0:0).

Не сыграют: игру пропустит большое количество футболистов «Севильи». Травмированы: Хуанлу Санчес, Хордан, Хесус Навас, Маркус Акунья, Эрик Ламела, Неманья Гудель, Мариано Диас, Доди Лукебакио. Это все основные футболисты и их можно набрать на целый состав.

Состояние команды: после прихода на пост главного тренера Кике Санчеса Флореса «Севилья» немного воспряла духом и стала постепенно подниматься в таблице Примеры. Опытный специалист даже в условиях кадрового голода подтверждает свой высокий уровень.

Статистика для ставок

В первом круге «Севилья» разгромила «Альмерию» со счетом 5:1

В прошлом сезоне команды обменялись победами со счетом 2:1

«Севилья» пропускает в среднем почти 1,5 гола за игру, «Альмерия» — 2,0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Альмерии» дают 3,10, а на «Севилью» — 2,44. Ничью букмекеры видят за 3,30.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 идет по равной линии за 1,93.

Прогноз: несмотря на огромные потери «Севильи», встречаются команды абсолютно разной весовой категории, и даже с учетом огромного количества травмированных андалусийцы играют довольно неплохо, а Кике Санчес Флорес сходу нашел подход к лидерам «Севильи».

Ставка: победа «Севильи» с форой 0 за 1,75.

Прогноз: любители рисковых ставок могут взять победу гостей без страховки.

Ставка: чистая победа «Севильи» за 2,44.